Querétaro, 22 de octubre de 2026.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera, informó que se puso en marcha la Colecta Invernal 2026, una campaña que busca reunir cobijas para niñas, niños, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

El objetivo es apoyar a las familias en situación vulnerable durante la temporada de frío.

Herrera explicó que la campaña se realiza para acercar apoyos a las personas que más los necesitan, particularmente en las comunidades más alejadas de Querétaro, y que llega a esta edición como una iniciativa que el DIF Estatal repite año con año.

“Cumplimos cinco años, cinco años acercando los servicios a las personas que lo necesitan. Una vez más nos unimos por la población vulnerable para proteger a las familias de las comunidades más apartadas del estado”, expresó.

La meta, destacó, es lograr que los sectores más vulnerables cuenten con cobijas para enfrentar las bajas temperaturas.

Invitó a sumarse a ciudadanía, empresas, escuelas, universidades e instituciones.

Las donaciones se recibirán en distintos centros de acopio, entre ellos las oficinas del DIF Estatal en Plaza de Armas; la Casa de la Mujer en Pie de la Cuesta; el CRIQ; la planta de almacenamiento ubicada entre Tecnológico y Universidad, y el Centro Cultural Manuel Gómez Morín.

La mayoría de los centros recibirá donaciones de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas.

Los fines de semana también habrá atención en la planta de almacenamiento y en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín.