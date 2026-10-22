Sigue abierta carpeta por arma en secundaria de Jalpan de Serra

El Fiscal Víctor de Jesús Hernández informó que el menor permanece bajo custodia y que aún se esclarece cómo se resguardó y trasladó el arma.

El Fiscal Víctor de Jesús Hernández habla ante reporteros sobre el arma en una secundaria de Jalpan de Serra

El Fiscal Víctor de Jesús Hernández informó que la investigación por el arma que ingresó a la secundaria de Jalpan de Serra sigue en curso.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 22, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 22 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro continúa las investigaciones por el ingreso de un arma de fuego a una secundaria de Jalpan de Serra, luego de confirmar que el objeto pertenecía al padre del estudiante y que fue tomado del domicilio familiar.

El Fiscal Víctor de Jesús Hernández informó que las indagatorias permitieron establecer el origen del arma. Todavía se trabaja para esclarecer todos los aspectos de su posesión, resguardo y traslado al plantel.

“Nosotros tenemos abierta una carpeta de investigación”, dijo.

El menor se encuentra bajo custodia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Al ser interrogado sobre un permiso, Hernández respondió que no tienen registro de que exista. Esa circunstancia forma parte de los elementos que deberán analizarse “para establecer su situación legal y determinar las responsabilidades que correspondan”.

El Fiscal reiteró que la investigación sigue en curso y que la Fiscalía dará seguimiento conforme avance la integración de la carpeta.

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