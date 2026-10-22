Kuri evita confirmar destapes en Querétaro y pide unidad al PAN

El gobernador dijo que sus publicaciones en redes no necesariamente anuncian candidaturas y que espera perfiles competitivos y unidad.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, responde a reporteros sobre los destapes del PAN

Mauricio Kuri González afirmó que lo más importante en el PAN es la unidad y que espera los perfiles más competitivos.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 22, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 22 de octubre de 2026.- Al evitar confirmar si las fotografías que difundió recientemente en redes sociales son destapes políticos rumbo a las próximas elecciones, el gobernador Mauricio Kuri González señaló que las decisiones del Partido Acción Nacional (PAN) deberán centrarse en los perfiles y en la unidad.

Sus publicaciones, dijo, no deben leerse necesariamente como anuncios de candidatura. “Creo que tengo una gran cantidad de reuniones con mi partido, donde platico con ellos, pero pues soy 100% del partido”, afirmó.

Sobre los nombres que podrían aparecer en los próximos anuncios del PAN, indicó que todavía es necesario esperar. “Espero que sean los mejores perfiles, los más competitivos, y lo más importante es la unidad”, expresó.

Cuestionado sobre si él mismo participaría en un destape, tampoco lo confirmó.

Al hablar del futuro de Querétaro, reiteró los temas estratégicos del estado: agua, energía, conectividad, movilidad y seguridad, bajo la premisa de que “el futuro se escribe con F”.

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