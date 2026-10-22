Querétaro prevé 5 mil viviendas del Bienestar en primera etapa

El gobernador Mauricio Kuri González detalló que ya hay gestiones en San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, y que El Marqués analiza acuerdos.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, atiende a medios en entrevista frente a un mural

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, informó que el estado contempla cinco mil viviendas del Bienestar en una primera etapa.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 22, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 22 de octubre de 2026.- El estado contempla cinco mil viviendas del Bienestar en una primera etapa, resultado de las gestiones relacionadas con el programa federal y de los temas que el gobernador Mauricio Kuri González abordó en su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Uno de los pasos necesarios es la coordinación con los gobiernos municipales, a fin de establecer los compromisos que permitan concretar el proyecto habitacional. «Ya estamos platicando con varios municipios para firmar los acuerdos necesarios», indicó Kuri González.

El mandatario estatal destacó la importancia de que participen los distintos niveles de gobierno. Sostuvo que las gestiones ya se realizaron en San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, mientras que en El Marqués también se analiza el desarrollo de acuerdos para participar en el programa.

La finalidad, dijo, es ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para la población más vulnerable.

Los convenios con los municipios todavía no están formalizados.

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