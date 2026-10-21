Permiten reducir traslado de dominio por herencias en Querétaro

La disposición está en las leyes de ingresos de 2026 de los 18 municipios y alcanza a cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez habla ante banderas de México y Querétaro sobre el traslado de dominio

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena en la LXI Legislatura, destacó que las leyes de ingresos de los 18 municipios incorporan la disposición.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Las leyes de ingresos de los 18 municipios de Querétaro para 2026 incorporan una disposición que permite reducir el impuesto sobre traslado de dominio a las familias que reciben un inmueble por herencia o por donación entre familiares, destacó el diputado local Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura.

Explicó que la medida busca que quienes heredan una propiedad puedan formalizar la transmisión con menores costos y que el pago del impuesto no se convierta en un obstáculo para escriturar y regularizar sus bienes.

La disposición contempla estímulos fiscales para cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta, sin límite de grado, que deban cubrir el impuesto por inmuebles adquiridos mediante donación entre vivos o procedimientos sucesorios, testamentarios e intestamentarios.

A partir de esa base legal, los ayuntamientos establecen mediante programas de sus áreas de finanzas públicas los descuentos que reducen el monto a pagar, con las condiciones y requisitos que determine cada municipio.

En el municipio de Querétaro, ejemplificó el legislador, los estímulos fiscales pueden alcanzar 100% en determinados supuestos; para inmuebles de mayor valor, pueden contemplarse descuentos de hasta 40%.

Algunos municipios ya aplican estos programas este año, indicó el legislador.

“Lo más importante es que las familias sepan que pueden acceder a una reducción del impuesto sobre traslado de dominio cuando reciben una propiedad por herencia o mediante una donación familiar. Esto les permite avanzar en la regularización de su patrimonio y dar certeza jurídica a sus bienes”, explicó.

García Pérez señaló que la medida formó parte de las propuestas de Morena durante la revisión del Paquete Fiscal para 2026, con el propósito de reducir la carga económica que representa transmitir legalmente un inmueble.

Los costos de estas operaciones pueden representar un porcentaje considerable del valor de una propiedad, apuntó, y en ocasiones llevan a las familias a posponer durante años la escrituración de una herencia o la formalización de una donación.

“Muchas veces existe la voluntad de heredar o donar una propiedad, pero los costos del traslado de dominio terminan convirtiéndose en un obstáculo para formalizarla legalmente”, afirmó.

El diputado subrayó que la reducción también puede favorecer a las finanzas municipales.

Reiteró que la propuesta respeta la autonomía financiera de los municipios porque no impone una tasa única y deja a cada ayuntamiento definir sus propios descuentos.

Adelantó que insistirá en que la disposición se mantenga en las próximas leyes de ingresos municipales y que promoverá que los ayuntamientos establezcan sus programas con oportunidad. “Vamos a insistir en que estos programas tengan continuidad y lleguen a quienes más los necesitan”, concluyó.

legislatura politica morena herencia

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