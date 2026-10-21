Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Del 12 al 15 de noviembre, 580 maestras y maestros artesanos de 31 entidades del país venderán sus piezas directamente al público en el Complejo Cultural Los Pinos, durante ORIGINAL. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Son integrantes de 127 colectivos de 244 municipios y 347 localidades, con representación de 36 lenguas y comunidades indígenas.

El público encontrará textiles, alfarería y cerámica, orfebrería, fibras vegetales, joyería, madera, metalistería, maque y laca, y podrá conversar con quien hizo cada pieza para conocer las técnicas y los tiempos de su elaboración antes de adquirirla sin intermediarios.

La programación se presentó en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT). Ahí, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que ORIGINAL forma parte de “una política integral que acompaña a las comunidades artesanas desde la creación hasta la comercialización de sus piezas”.

Según dijo, en 2026 se ha atendido a más de 127 mil artesanas y artesanos, 48 por ciento más que el año anterior; los puntos de venta de Fonart pasaron de tres a 13 y las ventas crecieron 56 por ciento. Sobre esta edición, la décima, expresó: “Estamos muy contentos de ser parte”.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, atribuyó el crecimiento del encuentro a “un cambio de consciencia de quienes consumimos arte popular”. Antes, explicó, “no se hablaba de plagio ni de apropiación cultural”.

Hoy, sostuvo, “no hay pieza, al menos en el ámbito de ORIGINAL, que se use sin que se diga quién la hizo, de dónde viene y de qué cultura es”.

La principal novedad es Profesionales ORIGINAL, con 15 actividades para fortalecer los eslabones de la cadena de valor del arte tradicional, como exhibición, circulación y comercialización.

Participarán especialistas, representantes de instituciones culturales, directores de museos y organizadores de ferias, con las maestras y maestros artesanos como protagonistas del diálogo.

También habrá foros internacionales con experiencias de Chile, China, Ghana, Noruega y Nueva Zelanda, y con representantes de instituciones culturales de Guatemala, además de la presentación del Atlas de Técnicas del Arte Textil, iniciativa de ORIGINAL y la Unesco para documentar las técnicas textiles.

La oferta suma 84 actividades entre talleres, narraciones orales y experiencias. Los Talleres Abiertos tendrán cuatro rutas: tintes naturales, barro, rebozo e hilos.

En Nanas y Tatas, las personas adultas mayores explorarán la talavera tlaxcalteca, el bordado tradicional, el barro negro y la joyería comcáac; Escuincles ofrecerá a las infancias figuras de barro, pompones de lana, ojos de Dios y piezas con fibras vegetales.

Las pasarelas se presentarán a las 19 horas, del 12 al 15 de noviembre, con transmisión por Canal 22. Las acompañará música en vivo de Pepe Navarro y César Juárez, con un solista invitado cada día: Kunt Vargas el 12, Tlalli Maribel el 13, Ulises Martínez el 14 y José Navarro el 15.

El Festival Música ORIGINAL ofrecerá 16 presentaciones, cuatro por día, en el Escenario Velaria. Entre los proyectos están Mixe Represent, con electrónica y banda mixe de Oaxaca; Juchirap, con rap zapoteca; Juan Sant, con rap tutunakú de Puebla; Lumaltok, con rock psicodélico y pox blues de Chiapas; Noesis Ñuu Savi, con rock folk fusión de Oaxaca; Sak Tzevul, con rock tsotsil de Chiapas, y Hamac Caziim, con rock seri de Sonora.

El Pabellón Internacional reunirá a 14 maestras y maestros artesanos de nueve países —Canadá, Chile, China, Colombia, Ghana, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú— con textiles, bordados, joyería, cerámica y tejidos de fibras naturales.

ORIGINAL LAB exhibirá en la planta baja de Cencalli las piezas de los talleres de innovación del primer semestre, y las del Taller ORIGINAL, que une técnicas textiles tradicionales con diseño de prendas de uso cotidiano, estarán a la venta en la tienda del Taller ORIGINAL, dentro de FONART Los Pinos. La identidad gráfica es de la ilustradora Amanda Mijangos.

El encuentro abrirá de 10:30 a 20:30 horas, con entrada gratuita. La programación completa está en original.cultura.gob.mx.