Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Los floricultores de la capital esperan cerrar la temporada de Día de Muertos con 2 millones 420 mil plantas de cempasúchil y 24 mil manojos de flor de corte, una producción que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) estima en una derrama de 40 millones de pesos.
La dependencia calcula que la capital cultiva poco más de 190 hectáreas de flores y plantas de ornato. Xochimilco concentra cerca de 80 por ciento de esa superficie, mientras que Tláhuac sobresale por el cempasúchil de campo abierto y la flor de corte.
En el año agrícola 2026 participan 700 productores, que colocan su cosecha durante octubre y los primeros días de noviembre. Agricultura reporta más de 1,500 empleos directos y 2,000 indirectos ligados a esta actividad.
Para quien compra en maceta, la oferta incluye las variedades Marvel Gold, Marvel Orange, Marvel Lemon y clemolito, con precios de entre 10 y 25 pesos, según la Secretaría; en algunos establecimientos el costo es mayor.
A escala nacional, con datos de la DGSIAP, el país cosechó en 2025 más de 14,594 toneladas de cempasúchil, con un valor de 104 millones 911 mil pesos. Puebla encabeza la lista con 9,651 toneladas, equivalentes a 66.1 por ciento del total. Le siguen Hidalgo, con 1,200 toneladas; San Luis Potosí, con 996; Oaxaca, con 995, y Guerrero, con 800.
En flor de corte, la dependencia contabilizó 426,738 manojos, con un valor de 27 millones 823 mil pesos. Michoacán registró 182,772 manojos y el mayor rendimiento por hectárea; el Estado de México, 177,600; Puebla, 40,200, y la Ciudad de México, 26,100.
La capital pesa más en la producción por planta: de 3,021,200 plantas cosechadas en el país, con un valor de 47 millones 530 mil pesos, la Ciudad de México aportó 1,952,000. Eso equivale a 64.6 por ciento del volumen y 64.7 por ciento del valor. El Estado de México sumó 1,069,000 plantas.
El nombre de la flor, cempohualxochitl, proviene de cempohuali, que significa veinte, y xochitl, flores.