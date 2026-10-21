Ciudad de México prevé 2.4 millones de plantas de cempasúchil

La Secretaría de Agricultura calcula una derrama de 40 millones de pesos para 700 productores, con Xochimilco y Tláhuac como zonas de cultivo.

Flor de cempasúchil naranja con un botón junto a ella

El cempasúchil de la capital se vende en octubre y los primeros días de noviembre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 21, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Los floricultores de la capital esperan cerrar la temporada de Día de Muertos con 2 millones 420 mil plantas de cempasúchil y 24 mil manojos de flor de corte, una producción que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) estima en una derrama de 40 millones de pesos.

La dependencia calcula que la capital cultiva poco más de 190 hectáreas de flores y plantas de ornato. Xochimilco concentra cerca de 80 por ciento de esa superficie, mientras que Tláhuac sobresale por el cempasúchil de campo abierto y la flor de corte.

En el año agrícola 2026 participan 700 productores, que colocan su cosecha durante octubre y los primeros días de noviembre. Agricultura reporta más de 1,500 empleos directos y 2,000 indirectos ligados a esta actividad.

Para quien compra en maceta, la oferta incluye las variedades Marvel Gold, Marvel Orange, Marvel Lemon y clemolito, con precios de entre 10 y 25 pesos, según la Secretaría; en algunos establecimientos el costo es mayor.

A escala nacional, con datos de la DGSIAP, el país cosechó en 2025 más de 14,594 toneladas de cempasúchil, con un valor de 104 millones 911 mil pesos. Puebla encabeza la lista con 9,651 toneladas, equivalentes a 66.1 por ciento del total. Le siguen Hidalgo, con 1,200 toneladas; San Luis Potosí, con 996; Oaxaca, con 995, y Guerrero, con 800.

En flor de corte, la dependencia contabilizó 426,738 manojos, con un valor de 27 millones 823 mil pesos. Michoacán registró 182,772 manojos y el mayor rendimiento por hectárea; el Estado de México, 177,600; Puebla, 40,200, y la Ciudad de México, 26,100.

La capital pesa más en la producción por planta: de 3,021,200 plantas cosechadas en el país, con un valor de 47 millones 530 mil pesos, la Ciudad de México aportó 1,952,000. Eso equivale a 64.6 por ciento del volumen y 64.7 por ciento del valor. El Estado de México sumó 1,069,000 plantas.

El nombre de la flor, cempohualxochitl, proviene de cempohuali, que significa veinte, y xochitl, flores.

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