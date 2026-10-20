San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- La ex Hacienda de Cerro Gordo será embellecida y contará con espacios para fotografiarse durante el Vigésimo Festival de Día de Muertos de San Juan del Río, informaron autoridades municipales en la rueda de prensa de presentación.

La programación incluye concursos de disfraces infantiles, de altares y ofrendas y de grafiti. Para las mascotas habrá “Patas y Garras Peludas”, un concurso de disfraces para perros y gatos.

El mural monumental se inaugurará el 26 de octubre a las 10:00 horas en la fachada del hotel Jalisco. rotativo.com.mx

Un mural monumental se inaugurará el 26 de octubre a las 10:00 horas en la fachada del hotel Jalisco, con apertura al público de siluetas decorativas.

El programa incluye una cabalgata de Día de Muertos, cuyos detalles se darán a conocer en los canales oficiales.

Con estas actividades, las autoridades buscan atraer visitantes de la región y de otras entidades, entre ellas la Ciudad de México.

Los concursos de disfraces infantiles, de altares y ofrendas, de grafiti y de mascotas forman parte de la programación del festival. rotativo.com.mx

El festival figura entre los eventos más relevantes del municipio, solo después de la feria anual, de acuerdo con las autoridades.

La información se publica en las páginas de Facebook de la Presidencia Municipal, de Desarrollo Económico y de la Dirección de Turismo, y en las cuentas de Facebook e Instagram del propio Festival.