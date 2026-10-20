San Juan del Río alista su Festival de Día de Muertos con mural

La ex Hacienda de Cerro Gordo será embellecida con espacios para fotografiarse; el mural monumental se inaugurará el 26 de octubre.

Vocero municipal en la presentación del Festival de Día de Muertos de San Juan del Río

La ex Hacienda de Cerro Gordo será embellecida y tendrá espacios para fotografiarse durante el festival.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 20, 2026
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San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- La ex Hacienda de Cerro Gordo será embellecida y contará con espacios para fotografiarse durante el Vigésimo Festival de Día de Muertos de San Juan del Río, informaron autoridades municipales en la rueda de prensa de presentación.

La programación incluye concursos de disfraces infantiles, de altares y ofrendas y de grafiti. Para las mascotas habrá “Patas y Garras Peludas”, un concurso de disfraces para perros y gatos.

Participante con micr\u00f3fono en la presentaci\u00f3n del Festival de D\u00eda de Muertos de San Juan del R\u00edo El mural monumental se inaugurará el 26 de octubre a las 10:00 horas en la fachada del hotel Jalisco. rotativo.com.mx

Un mural monumental se inaugurará el 26 de octubre a las 10:00 horas en la fachada del hotel Jalisco, con apertura al público de siluetas decorativas.

El programa incluye una cabalgata de Día de Muertos, cuyos detalles se darán a conocer en los canales oficiales.

Con estas actividades, las autoridades buscan atraer visitantes de la región y de otras entidades, entre ellas la Ciudad de México.

Rueda de prensa con la programaci\u00f3n de concursos del Festival de D\u00eda de Muertos de San Juan del R\u00edo Los concursos de disfraces infantiles, de altares y ofrendas, de grafiti y de mascotas forman parte de la programación del festival. rotativo.com.mx

El festival figura entre los eventos más relevantes del municipio, solo después de la feria anual, de acuerdo con las autoridades.

La información se publica en las páginas de Facebook de la Presidencia Municipal, de Desarrollo Económico y de la Dirección de Turismo, y en las cuentas de Facebook e Instagram del propio Festival.

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