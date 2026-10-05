Día de Muertos en San Juan del Río: premios de hasta 11 mil pesos

Las convocatorias a los concursos de catrinas, disfraces infantiles, máscaras y pan de muerto cierran entre el 26 y el 30 de octubre.

Concursos de Día de Muertos en San Juan del Río: premios de hasta 11 mil pesos en el 20º Festival

El primer lugar de la Marcha de los Muertos recibirá 11 mil pesos, el premio en efectivo más alto del 20º Festival de Día de Muertos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El primer lugar de la Marcha de los Muertos recibirá 11 mil pesos, el premio en efectivo más alto de los cinco certámenes con que el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Desarrollo Económico, invita a participar en el 20º Festival de Día de Muertos de San Juan del Río. Los registros a los concursos cierran entre el 26 y el 30 de octubre.

La Marcha de los Muertos será el 31 de octubre. Los participantes, de cualquier edad y con un disfraz relativo al Día de Muertos, deben concentrarse a las 18 horas en el Puente de la Historia; el recorrido hacia el Jardín Independencia arranca a las 19 horas. Durante la marcha, 15 concursantes serán elegidos con un distintivo y desfilarán en una pasarela en el Jardín Independencia.

El segundo lugar recibirá ocho mil pesos y el tercero cinco mil; los tres obtendrán diploma de honor.

El primer cierre es el del Concurso Artesanal de Máscaras de Muertos, el 26 de octubre. El registro consiste en entregar la máscara en la Dirección de Turismo, de 08:30 a 15 horas de lunes a viernes. Las piezas formarán una exposición que se inaugurará el 27 de octubre a las 17 horas en el Portal del Diezmo, donde serán calificadas y premiadas: cuatro mil 500 pesos al primer lugar, tres mil 500 al segundo y tres mil al tercero, con diploma de honor para los ganadores.

El Tradicional Concurso de Catrinas se realizará el 1 de noviembre a las 19 horas en el Jardín Independencia, y su convocatoria cierra el 28 de octubre.

Pueden concursar personas de 15 años en adelante, que deben registrarse antes del cierre en concursocatrinas.sjr@gmail.com. El primer lugar recibirá 10 mil pesos, el segundo siete mil y el tercero cinco mil, el mismo día del evento.

El Concurso Infantil de Disfraces Mexicanos de Día de Muertos también cierra el 28 de octubre. El registro es en disfracesinfantiles.sjr@gmail.com o en las oficinas de la Dirección de Turismo, en el Portal del Diezmo. Los participantes deben estar el 31 de octubre a las 17:30 horas en el Jardín Independencia, con un disfraz relacionado con la cultura mexicana; el primer lugar recibirá seis mil pesos, el segundo cinco mil y el tercero cuatro mil.

El Concurso de Pan de Muerto admite inscripciones hasta el 30 de octubre, de forma individual o en equipos de hasta tres personas, en la Dirección de Turismo de 08:30 a 15 horas de lunes a viernes. Se realizará el 1 de noviembre a las 10 horas en el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz, con premiación al terminar; los tres primeros lugares recibirán premios en especie.

Las convocatorias de estos concursos y las de Plañideras, Exhibición Ecuestre de los Muertos, Mascotas Patas y Garras Peludas y Calaveras Literarias están disponibles en las redes sociales de la Coordinación de Desarrollo Económico y de Cultura San Juan del Río, Querétaro.

turismo dia de muertos tradiciones y costumbres

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