San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El primer lugar de la Marcha de los Muertos recibirá 11 mil pesos, el premio en efectivo más alto de los cinco certámenes con que el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Desarrollo Económico, invita a participar en el 20º Festival de Día de Muertos de San Juan del Río. Los registros a los concursos cierran entre el 26 y el 30 de octubre.

La Marcha de los Muertos será el 31 de octubre. Los participantes, de cualquier edad y con un disfraz relativo al Día de Muertos, deben concentrarse a las 18 horas en el Puente de la Historia; el recorrido hacia el Jardín Independencia arranca a las 19 horas. Durante la marcha, 15 concursantes serán elegidos con un distintivo y desfilarán en una pasarela en el Jardín Independencia.

El segundo lugar recibirá ocho mil pesos y el tercero cinco mil; los tres obtendrán diploma de honor.

El primer cierre es el del Concurso Artesanal de Máscaras de Muertos, el 26 de octubre. El registro consiste en entregar la máscara en la Dirección de Turismo, de 08:30 a 15 horas de lunes a viernes. Las piezas formarán una exposición que se inaugurará el 27 de octubre a las 17 horas en el Portal del Diezmo, donde serán calificadas y premiadas: cuatro mil 500 pesos al primer lugar, tres mil 500 al segundo y tres mil al tercero, con diploma de honor para los ganadores.

El Tradicional Concurso de Catrinas se realizará el 1 de noviembre a las 19 horas en el Jardín Independencia, y su convocatoria cierra el 28 de octubre.

Pueden concursar personas de 15 años en adelante, que deben registrarse antes del cierre en concursocatrinas.sjr@gmail.com. El primer lugar recibirá 10 mil pesos, el segundo siete mil y el tercero cinco mil, el mismo día del evento.

El Concurso Infantil de Disfraces Mexicanos de Día de Muertos también cierra el 28 de octubre. El registro es en disfracesinfantiles.sjr@gmail.com o en las oficinas de la Dirección de Turismo, en el Portal del Diezmo. Los participantes deben estar el 31 de octubre a las 17:30 horas en el Jardín Independencia, con un disfraz relacionado con la cultura mexicana; el primer lugar recibirá seis mil pesos, el segundo cinco mil y el tercero cuatro mil.

El Concurso de Pan de Muerto admite inscripciones hasta el 30 de octubre, de forma individual o en equipos de hasta tres personas, en la Dirección de Turismo de 08:30 a 15 horas de lunes a viernes. Se realizará el 1 de noviembre a las 10 horas en el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz, con premiación al terminar; los tres primeros lugares recibirán premios en especie.

Las convocatorias de estos concursos y las de Plañideras, Exhibición Ecuestre de los Muertos, Mascotas Patas y Garras Peludas y Calaveras Literarias están disponibles en las redes sociales de la Coordinación de Desarrollo Económico y de Cultura San Juan del Río, Querétaro.