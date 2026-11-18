San Juan del Río, 18 de noviembre de 2026.- Para entrar a la pista de hielo gratuita del Festival Alegría en San Juan del Río hay que llevar la CURP impresa. El acceso es por persona y el requisito aplica por igual a adultos y menores, precisó Francisco Cubillas, director administrativo del Sistema Estatal DIF.
La pista abrirá el sábado 28 de noviembre en la calle Independencia, esquina con Vicente Guerrero, en el centro, y funcionará hasta el 12 de diciembre. Tendrá dos horarios diarios: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Mide 12 por 20 metros y cuenta con 150 pares de patines de distintas tallas.
Cada persona tendrá entre 10 y 15 minutos sobre el hielo, aunque el tiempo depende de la afluencia. El acceso es por orden de llegada: los asistentes se forman, se registran con la CURP, eligen sus patines y el personal les ayuda a ponérselos. Según Cubillas, el documento sirve para llevar un registro de beneficiarios y comprobar el número de asistentes.
Se recomienda para mayores de cinco años, aunque no hay una restricción de edad. Los niños más pequeños deben ir acompañados por un adulto. Habrá andaderas para quienes no saben patinar, y el personal vigila en todo momento a los usuarios y les da orientación básica.
El funcionario reconoció que la pista ha tenido mucha demanda en el municipio y que en ocasiones se llena. La presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios, recomendó acudir en los primeros horarios: “mientras más temprano lleguen, más oportunidad van a tener”, dijo, porque por la tarde la afluencia crece.
Las familias de comunidades alejadas pueden pedir al DIF municipal transporte gratuito para visitar la pista y regresar a su localidad, informó Sánchez Barrios.
La pista es una de las tres atracciones del Festival Alegría en San Juan del Río, que dura hasta el 6 de enero. Las otras dos son el encendido del pino monumental, el domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas, y el desfile de 18 plataformas del 9 de diciembre a las 19:00 horas.