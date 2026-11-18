San Juan del Río, 18 de noviembre de 2026.- El DIF municipal de San Juan del Río llevará en transporte gratuito al Festival Alegría a familias de comunidades del municipio y las regresará a su localidad, informó en entrevista su presidenta, Gina Sánchez Barrios.
La mecánica es la de cada año: el DIF hace la invitación en las comunidades y envía transporte a quienes aceptan, para que visiten la pista de hielo y el pino monumental y se tomen fotos. Según Sánchez Barrios, el apoyo atiende a “muchas familias a las que a veces les es complicado desplazarse”.
La presidenta del DIF municipal no dio un estimado de asistentes. Dijo que la respuesta suele ser favorable en la mayoría de las comunidades y mencionó a Soledad del Río y El Coto entre las que participan con frecuencia. Subrayó además que la gratuidad no significa espectáculos de menor calidad.
En el centro, Servicios Públicos Municipales trabajará con dos cuadrillas, explicó Ernesto Mora, funcionario de esa dependencia. Una permanecerá en la zona de mayor concentración de personas y la otra recorrerá la ruta del desfile. La recolección terminará entre las 23:00 y las 24:00 horas, y al día siguiente el personal volverá entre las 5:30 y las 6:00. El objetivo es que el jardín Independencia y las calles estén limpios antes de las 7:30, cuando empieza el paso de peatones.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, precisó que la limpieza se mantendrá del 28 de noviembre al Día de Reyes. Una cuadrilla de alumbrado público apoyará al DIF estatal en la pista de hielo y el encendido del árbol, y el operativo seguirá durante diciembre en posadas y eventos en comunidades y colonias.
El municipio ya tiene solicitudes de comunidades como Cazadero, La Valla, La Llave, Casa Blanca y San Pedro Potrerillos. Piden apoyo para encender sus árboles navideños o colocar adornos con la grúa de alumbrado, y también hay apoyos para fiestas patronales. La cantidad de adornos navideños municipales sigue en revisión presupuestal y se informará después.
Sánchez Barrios adelantó que el DIF municipal anunciará por separado sus actividades decembrinas propias.