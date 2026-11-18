San Juan del Río, 18 de noviembre de 2026.- El Festival Alegría vuelve al centro de San Juan del Río del 28 de noviembre al 6 de enero, por quinto año consecutivo. Trae tres atracciones de acceso libre: una pista de hielo, un pino monumental de 25 metros de altura y un desfile navideño de 18 plataformas.
La pista de hielo abrirá el sábado 28 de noviembre en la calle Independencia, esquina con Vicente Guerrero, y funcionará hasta el 12 de diciembre. Tendrá dos horarios: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Cada persona debe presentar su CURP impresa para entrar, incluidos los menores.
El pino se inaugurará el domingo 29 de noviembre, con encendido a las 20:00 horas, y permanecerá en la plaza Independencia hasta el 6 de enero. Francisco Cubillas, director administrativo del Sistema Estatal DIF, detalló que el árbol tiene una base de cuatro metros, 550 series de luces y cerca de 350 elementos decorativos. La ceremonia incluirá pirotecnia y música en vivo.
El desfile será el miércoles 9 de diciembre, con convocatoria a las 18:00 e inicio a las 19:00 horas. Partirá de la calle Vicente Guerrero, seguirá por Independencia y Miguel Hidalgo, y dará vuelta en avenida Juárez hasta terminar frente al centro comercial Galerías. Entre los personajes estarán Mickey Mouse, princesas, los Avengers, Bob Esponja y personajes de Avatar y Mario Kart. En el arranque habrá gradas para unas 200 personas.
El festival es una acción del Gobierno del Estado y del DIF estatal, que preside Car Herrera de Kuri. Este año llegará a nueve municipios y arranca en San Juan del Río. Cubillas dijo que su objetivo es resaltar la unidad y la alegría de las familias queretanas.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó la presentación con la presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios. Cabrera Valencia calificó el árbol como “el más grande del estado de Querétaro”. Sánchez Barrios destacó que la gratuidad no significa baja calidad. También informó que el DIF municipal enviará transporte a las familias de comunidades que lo soliciten, para llevarlas al centro y regresarlas a sus localidades.
Para el encendido del pino, el primer cuadro del centro, incluida la calle Hidalgo en su cruce con avenida Juárez, se cerrará a la circulación alrededor de las 17:00 horas. El día del desfile, avenida Juárez y sus cruces comenzarán a cerrarse entre las 17:00 y las 18:00 horas, aproximadamente, informó personal del municipio.