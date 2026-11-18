Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Quien circule por la carretera federal 57 en Querétaro puede pedir apoyo a la Guardia Nacional a cualquier hora.

La corporación vigila de forma permanente las carreteras federales del estado las 24 horas y en diciembre reforzará sus recorridos por las vacaciones de fin de año, informó el subteniente José de Jesús Cruz Cárdenas, de la Coordinación Estatal.

La vigilancia sirve para atender accidentes, reportes de inseguridad y solicitudes de apoyo de los automovilistas. Los reportes que llegan a los números de emergencia se turnan a la corporación.

“Nosotros estamos en toda lo que es la carretera 57; el apoyo es permanente, realmente son las 24 horas. Si ustedes realizan alguna denuncia al 088 o al 911, pues ya se nos informa a nosotros y le damos la atención correspondiente”, explicó.

Según el subteniente, la corporación cubre toda la 57 desde las estaciones de apoyo a vías de comunicación de Santiago de Querétaro y San Juan del Río, que se reparten los distintos tramos de esta vía.

En diciembre, el operativo Viajero aumentará la presencia de elementos en carretera. Cruz Cárdenas explicó que es una de las temporadas con mayor movilidad del año por los viajes familiares y las actividades de las fiestas de fin de año.

Agregó que la Guardia Nacional trabaja junto con las policías estatales y municipales en acciones de seguridad pública y en la atención de lo que ocurra en las distintas zonas del estado.

El subteniente dijo que la corporación da prioridad a la prevención y a la cercanía con la población. Pidió a los automovilistas acercarse a los elementos cuando necesiten ayuda y reportar cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad durante sus viajes.