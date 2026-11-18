Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González rechazó que el Sistema Cosmos deba desaparecer. Su respuesta llega después de que se anunció la intención de impulsar en el Congreso local una iniciativa para eliminar la ley que lo sustenta.

Para el mandatario, el modelo ha ayudado a mejorar la procuración de justicia y ha facilitado que la ciudadanía presente denuncias. Reconoció que el sistema elevó el número de denuncias, pero lo presentó como un resultado positivo.

“Yo considero que el Sistema Cosmos fue una gran idea que se hizo desde el sexenio pasado, porque aunque sí nos subió el número de denuncias, nos quitó el número negro”, expresó.

Kuri sostuvo que, desde que se puso en marcha, el sistema representó un avance importante para la entidad. Al mismo tiempo, admitió que todo es perfectible.

Por ahora, la posible abrogación de la Ley del Sistema Cosmos es solo una intención anunciada. La discusión tendrá que darse en el Congreso del estado si la iniciativa se presenta.