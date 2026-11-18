Querétaro, 18 de noviembre de 2026.— El gobernador Mauricio Kuri González se pronunció a favor de impulsar mecanismos para reducir el uso de efectivo en México, porque considera que el manejo de dinero en efectivo está relacionado con los niveles de informalidad económica del país.

“Uno de los grandes temas que tiene nuestro país es la falta de formalidad. Y la falta de formalidad está pegada con el manejo de efectivo”, expresó el mandatario.

Según Kuri, una mayor bancarización de la población permitiría fortalecer la formalidad de las actividades económicas y mejorar los mecanismos de control de las operaciones financieras.

El gobernador consideró necesario buscar alternativas para que cada vez más personas hagan sus operaciones a través de instituciones bancarias y herramientas digitales.