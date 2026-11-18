Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Una mujer señaló a su pareja sentimental de haberla agredido físicamente después de una discusión. Ocurrió en un domicilio de la colonia Las Américas, donde policías municipales detuvieron al hombre por violencia familiar, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).
El Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 recibió un reporte sobre un sujeto agresivo y envió a los oficiales a la vivienda. Ahí, la mujer que había hecho el reporte les relató lo ocurrido.
La mujer dijo que quería proceder legalmente. Con su autorización, los policías entraron al domicilio y detuvieron al hombre. Antes de trasladarlo, le leyeron sus derechos.
El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación jurídica. Se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.