Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Las familias de Querétaro con hijos que ingresarán a una escuela de educación básica en el ciclo escolar 2027-2028 podrán pedir, a partir del lunes 23 de noviembre, que los niños queden inscritos en el mismo plantel donde ya estudian sus hermanos.

El trámite, conocido como vinculación parental, se hará en la página oficial de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), www.usebeq.edu.mx, y estará abierto hasta el 15 de enero de 2027.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, explicó que el objetivo es facilitar la organización de las familias y evitar que los hermanos tengan que ir a planteles diferentes. Calculó que unos ocho mil niñas y niños podrían pedir un lugar en la escuela de sus hermanos.

“Vinculación parental significa que todas las familias que tengan algún niño con edad de educación básica pueden iniciar desde ahora. Empieza el próximo lunes 23 de noviembre”, dijo.

La funcionaria precisó que este registro se hace antes del proceso formal de inscripciones, que será en febrero.