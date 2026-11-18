Corregidora, 18 de noviembre de 2026.- Un total de 8 mil 898 estudiantes de primaria, secundaria y universidad de Corregidora reciben beca municipal en la segunda etapa de 2026, y mil 351 de ellos se suman al programa por primera vez, informó el Gobierno Municipal.
La mayor parte de los apoyos se concentra en educación básica: 7 mil 579 becas académicas, con una inversión de 9 millones de pesos. Se dividen en 4 mil 866 para primaria, 2 mil 231 para secundaria, 386 de excelencia académica en primaria y 96 de excelencia académica en secundaria.
De ese grupo, 969 estudiantes entran por primera vez a estas modalidades.
En el nivel superior, mil 319 universitarios reciben beca, con una inversión de 3 millones de pesos. Los apoyos se reparten entre alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), escuelas normales y universidades generales. De ellos, 382 son nuevos beneficiarios.
La entrega se realizó en el arcotecho de la Unidad Deportiva El Pueblito, a donde madres y padres de familia acudieron a recoger la tarjeta del apoyo. El presidente municipal, Chepe Guerrero, supervisó la jornada y conversó con ellos.
El alcalde definió el programa como un apoyo para las familias y un reconocimiento a los estudiantes. «Es un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes que hacemos desde el municipio de Corregidora, con todo el orgullo de seguir siendo el municipio con mejor nivel educativo de Querétaro, el más bajo de analfabetismo», afirmó.
Guerrero atribuyó los resultados educativos al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno y a madres y padres que acompañan a sus hijos durante su formación. «Lo mejor que puedo hacer desde el gobierno es acompañarlos apoyándolos y eso es lo que hacemos con las becas a paso firme», dijo.
Según el Gobierno Municipal, la beca también busca aliviar la economía familiar y ayudar a que los alumnos permanezcan en la escuela.