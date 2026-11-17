Querétaro, 17 de noviembre de 2026. Casi cuatro de cada diez personas que trabajan en Querétaro lo hacen en la informalidad, pero esa proporción se redujo en el último año.

Según el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco del Prete Tercero, la tasa de informalidad laboral bajó de 42.2 por ciento en 2025 a 39.2 por ciento en 2026. En el mismo periodo, el empleo formal alcanzó su punto más alto del año.

De acuerdo con el funcionario, en octubre había más de 733 mil trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta en lo que va de 2026.

Del Prete lo atribuyó al crecimiento de las actividades productivas y a las oportunidades laborales que se abren en distintos sectores de la economía.

El secretario dijo que la baja de la informalidad es uno de los avances más importantes del año: «Si vemos comparándolo con el año anterior, esta informalidad se redujo». No precisó a qué trimestre corresponde cada una de las dos mediciones.

Del Prete también sostuvo que el resultado pone a Querétaro en mejor posición que el promedio nacional. Según él, la informalidad en el país ronda 65 por ciento, mientras que en el estado se mantiene por debajo de 40 por ciento.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubica la informalidad laboral del país en alrededor de 55 por ciento en 2026; en el primer trimestre fue de 54.8 por ciento.

El titular de la Sedesu adelantó que la dependencia seguirá apoyando a las empresas con recursos económicos, asesorías y capacitación para que puedan crecer. El objetivo, dijo, es mantener el ritmo del mercado laboral y ampliar las oportunidades de empleo formal en la entidad.