Querétaro, 17 de noviembre de 2026. El gobernador Mauricio Kuri González dijo que no tiene previsto salir del país durante 2027. Solo cambiaría de decisión si surge una oportunidad de inversión concreta que requiera su presencia y represente beneficios económicos para Querétaro.

“No tengo intención de salir el próximo año, a menos que sea para un tema en específico”, afirmó el mandatario estatal, quien aclaró que por ahora no hay una agenda internacional en preparación.

Kuri González reconoció que la promoción en el exterior sirve para fortalecer las relaciones comerciales del estado. Sin embargo, sostuvo que cada viaje debe responder a un objetivo definido y no hacerse solo como parte de una agenda protocolaria.

Sobre la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por China, el gobernador dijo que es importante que México participe en encuentros internacionales que fortalezcan el comercio entre América y Asia.

En su opinión, el país debe mantenerse en el escenario mundial y mostrar sus oportunidades económicas para seguir atrayendo inversiones y ampliando sus relaciones comerciales con otras naciones.

Por lo pronto, la salida del gobernador al extranjero el próximo año depende de que aparezca un proyecto de inversión específico. No precisó qué tipo de proyectos o sectores podrían motivar un viaje.