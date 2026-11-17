Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- La Comisión Estatal de Aguas (CEA) deberá integrar todos los elementos técnicos y operativos necesarios antes de asumir formalmente la administración del Acueducto II en 2027, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal explicó que el cambio de administración ya está contemplado en el convenio establecido para este sistema hidráulico, por lo que el organismo deberá prepararse para hacerse cargo de su operación.

“Habrá que hacer, tendrán que integrarla con todos los elementos y toda la operación perfectamente bien puesta”, expresó Kuri González al referirse a las condiciones necesarias para concretar la transferencia.

Señaló que la CEA deberá contar con la preparación y los elementos necesarios para administrar la infraestructura hidráulica, conforme a los acuerdos establecidos para el Acueducto II.

El gobernador reiteró que el cambio se concretará una vez que se encuentren integrados los aspectos necesarios para garantizar la operación del sistema.