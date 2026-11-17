San Juan del Río, 17 de noviembre de 2026.- El conductor de un camión tipo tórton murió este martes en una volcadura sobre la carretera estatal 300 Amealco-San Juan del Río, a la altura de la colonia Vista Hermosa. En el percance también participó una camioneta, cuyos ocupantes no resultaron lesionados.

La unidad circulaba de bajada, en dirección a San Juan del Río. Se fue directo contra un terraplén junto a la rampa de frenado, antes del túnel que cruza bajo la vía del ferrocarril. El impacto provocó que el camión volcara.

El camión quedó con las llantas hacia arriba, fuera del arroyo vial, sobre tierra y piedras de la ladera. La cabina quedó destrozada y varias partes de la carrocería y de la caja de carga se desprendieron.

El conductor no ha sido identificado. Hasta ahora no se ha informado si en la cabina viajaban más personas.

Al lugar llegaron elementos del Departamento de Bomberos y de Protección Civil de San Juan del Río para tratar de auxiliarlo. Cuando llegaron, el hombre ya había perdido la vida y no pudieron hacer nada por él.

Las autoridades acordonaron la zona mientras se hacían las diligencias. Personal de la Fiscalía General del Estado llegó para el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se harán los trámites de ley.

Un paso de un solo carril, en plena obra del tren

El accidente ocurrió en una de las zonas donde se construye el Tren México-Querétaro. En ese punto, el túnel bajo la vía del ferrocarril tiene un solo carril. Para cruzarlo, los vehículos deben esperar su turno mientras personal de la obra abandera la circulación en ambos sentidos.

Bomberos y Protecci\u00f3n Civil de San Juan del R\u00edo acudieron al lugar de la volcadura. rotativo.com.mx

Esa maniobra genera filas y un problema de tráfico importante. También aumenta el riesgo de accidentes en un tramo de pendiente descendente, donde la rampa de frenado está justo antes del cruce.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia ha señalado que lo único confirmado para la carretera 300 es un nuevo túnel. Con esa obra se busca mejorar el paso donde hoy existe un túnel de mampostería de capacidad limitada, que se complica cuando intentan cruzarlo camiones de carga y vehículos de mayores dimensiones.

Un tramo con antecedentes

No es el primer accidente grave en este punto. El 1 de mayo pasado, el conductor de una camioneta murió tras chocar con un camión de pasajeros en el kilómetro tres del tramo Vista Hermosa, entre Ojo de Agua y El Jazmín. En marzo de 2022, un camión recolector de Servicios Públicos Municipales se quedó sin frenos y se impactó contra el puente de Vista Hermosa.

La ruta alterna que ganó tráfico

La carretera 300 se ha vuelto una ruta de tránsito constante. Buena parte de ese flujo viene de la carretera federal 57 México-Querétaro, donde las obras en dirección a Palmillas generan largos congestionamientos.

Para evitarlos, muchos conductores salen hacia la vía estatal Amealco-San Juan del Río y después se incorporan al Macrolibramiento. Con ello, autos particulares y vehículos de carga confluyen en un camino que, en el tramo de las obras ferroviarias, se reduce a un solo carril controlado con banderas.

Las causas de la volcadura no se han dado a conocer. La investigación de la Fiscalía deberá determinarlas y establecer la identidad del conductor.