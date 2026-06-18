San Juan del Río, Querétaro, 18 de junio de 2026.- La construcción del Tren México Querétaro genera empleo, contratación de transporte materialista y una derrama económica para trabajadores, operadores, proveedores y propietarios de bancos de materiales en San Juan del Río, afirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El presidente municipal explicó que el movimiento de tierra y el traslado de materiales requeridos en los frentes ferroviarios han abierto oportunidades para familias dedicadas al transporte de carga, además de beneficiar a núcleos ejidales que suministran insumos para la obra.

La actividad se desarrolla mientras autoridades municipales, estatales y federales revisan obras complementarias alrededor de la estación, entre ellas un nuevo túnel confirmado en la carretera 300, posibles ampliaciones viales y una reconfiguración de los accesos hacia la zona oriente.

El beneficio inmediato se concentra en la contratación de mano de obra, camiones de volteo, operadores y suministro de materiales, aunque todavía no existe un balance oficial que precise cuántos trabajadores o proveedores de San Juan del Río participan en el proyecto.

Transportistas y bancos de materiales reciben beneficios

Cabrera Valencia señaló que la demanda de camiones, maquinaria y materiales representa una derrama directa para parte del sector transportista del municipio.

“Creo que en parte sí ha sido un beneficio directo a familias de transporte materialista y, sobre todo, a bancos ejidales en materiales”, expresó durante la entrevista.

La participación local incluye el traslado de tierra, piedra y otros insumos utilizados en terraplenes, pedraplenes, plataformas ferroviarias, caminos de servicio y diferentes estructuras requeridas a lo largo del trazado.

El movimiento también beneficia a conductores, operadores de maquinaria, trabajadores de apoyo y proveedores relacionados con las labores de construcción.

El alcalde estimó que entre 70% y 80% de la operación es realizada con maquinaria y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

El porcentaje restante, calculado por Cabrera entre 20% y 30%, correspondería a transportistas, materialistas y proveedores externos que participan en diferentes tareas.

Estas proporciones son una apreciación del alcalde basada en la actividad observada en los frentes de obra y no un desglose contractual publicado por el Gobierno de México.

Cabrera consideró que incluso esa participación representa una derrama significativa por el volumen de materiales requerido y la magnitud de la inversión ferroviaria.

Tren México Querétaro supera 22 mil empleos

La actualización federal correspondiente a mayo de 2026 reporta 22 mil 910 empleos generados en el conjunto del Tren México Querétaro.

La cifra comprende todo el proyecto entre la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. La información disponible no especifica cuántos puestos corresponden a San Juan del Río ni cuántos fueron ocupados por habitantes del municipio.

El proyecto registra un avance general de 15.18% y mantiene 14 frentes de construcción, de los cuales 12 corresponden a obra civil y dos a estudios de soporte técnico.

Entre los trabajos en ejecución se encuentran cortes de terreno para la plataforma ferroviaria en las proximidades de San Juan del Río, conformación de terraplenes, colocación de geotextiles y apertura de caminos de servicio.

La obra contempla 363 estructuras de drenaje transversal, 22 puentes vehiculares, 43 pasos ganaderos y 20 pasos de fauna.

El avance se desarrolla después del inicio de las obras ferroviarias en San Juan del Río, donde la terminal comenzó a construirse en las inmediaciones de avenida Tecnológico.

Cabrera sostuvo que parte de los recursos destinados a los tramos de la región permanecerá en el municipio mediante el pago de servicios, contratación de trabajadores, renta de equipo y adquisición de materiales.

No obstante, reconoció que será necesario contar con información oficial para determinar el número exacto de empleos locales y el monto económico generado en San Juan del Río.

Confirman nuevo túnel en la carretera 300

Además de la derrama económica, el gobierno municipal mantiene mesas de trabajo para definir las vialidades que atenderán el flujo provocado por la futura terminal.

“Lo único que tenemos confirmado es un nuevo túnel”, indicó Cabrera Valencia al hablar de las intervenciones previstas en la carretera estatal 300.

La estructura busca mejorar el paso vehicular en la conexión entre San Juan del Río, Vista Hermosa y la salida hacia Amealco, donde actualmente existe un túnel de mampostería con capacidad limitada.

El paso actual genera complicaciones cuando camiones de carga y vehículos de mayores dimensiones intentan atravesarlo, debido a la reducción del espacio disponible.

Cabrera informó que ya observó trabajos preliminares de ingeniería en el lado utilizado por los vehículos procedentes de Amealco que se dirigen hacia Vista Hermosa y el centro de San Juan del Río.

Todavía no se conocen las dimensiones definitivas de la nueva estructura, el número de carriles que tendrá ni la forma en que se utilizará el túnel existente.

El alcalde explicó que solicitó una obra con capacidad suficiente para atender el crecimiento futuro de la ciudad y la movilidad generada por la estación.

“Pedí que vieran hacia el futuro”, respondió al referirse a la posibilidad de ampliar la carretera 300 a cuatro carriles.

La ampliación continúa en las mesas técnicas y no ha sido confirmada formalmente. Su ejecución dependerá de los estudios, autorizaciones y presupuesto del Gobierno de México.

Analizan reconfiguración vial alrededor de la estación

El municipio también presentó propuestas para reorganizar los accesos a la terminal e integrar rutas de transporte público, taxis, vehículos particulares y circulación peatonal.

La estación de San Juan del Río se construye en un corredor cercano a avenida Tecnológico, la zona industrial y los desarrollos habitacionales del oriente.

Por su ubicación, la infraestructura deberá atender el movimiento de pasajeros procedentes de diferentes puntos de San Juan del Río y municipios de la región.

Cabrera señaló que varias propuestas municipales han recibido avances favorables dentro de las mesas de trabajo, aunque todavía pueden sufrir modificaciones antes de quedar autorizadas.

Las intervenciones podrían transformar la movilidad de la zona industrial, mejorar la conexión con la carretera 57 y reducir la presión vehicular en los accesos al oriente.

El alcalde evitó adelantar costos debido a que las obras siguen en revisión, pero consideró que el paquete representaría una inversión importante y un beneficio para todo el municipio.

Las nuevas vialidades formarían parte de las obras federales de conectividad planteadas para acompañar la construcción ferroviaria.

Transporte público será clave para la terminal

La planeación contempla que los usuarios puedan llegar a la estación mediante rutas urbanas, taxis, transporte de personal, automóviles particulares y recorridos peatonales.

El objetivo es evitar que la terminal opere como una infraestructura aislada o genere nuevos congestionamientos en una de las zonas con mayor crecimiento habitacional e industrial.

La conectividad deberá considerar espacios para ascenso y descenso de pasajeros, estacionamiento, circulación del transporte público y acceso seguro para peatones.

Cabrera afirmó que una infraestructura adecuada beneficiará a los usuarios del tren, a los trabajadores de la zona industrial y a los habitantes del oriente de San Juan del Río.

La estación también podría atraer pasajeros de Amealco, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Polotitlán y otros municipios cercanos.

El proyecto federal contempla seis estaciones: Buenavista, Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora.

Su entrada en operación está prevista para 2027 y la construcción permanece a cargo de la Defensa a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

Vías de carga y pasajeros compartirán tramos

Otro asunto revisado durante las mesas de trabajo es la convivencia entre los trenes de carga y el nuevo servicio de pasajeros en puntos donde podría compartirse parte de la infraestructura.

Cabrera explicó que, conforme a la información que ha recibido, ambos servicios operarían mediante horarios coordinados.

Cuando pase el tren de carga no habría tránsito de pasajeros y, durante los horarios del tren de pasajeros, la vía tendría que permanecer libre.

El alcalde reconoció que no cuenta con los detalles técnicos de esa operación ni con información suficiente sobre la forma en que se atenderían las detenciones prolongadas de los trenes de carga.

También indicó que anteriormente se analizó la posibilidad de construir otra estructura ferroviaria, pero esa alternativa no se encuentra confirmada.

Las autoridades federales deberán precisar cómo funcionará la convivencia ferroviaria y qué obras serán necesarias para evitar afectaciones a los tiempos de traslado.

Derrama continuará conforme avance la construcción

La demanda de trabajadores, transporte y materiales continuará conforme avancen los terraplenes, drenajes, puentes, caminos, estación y colocación de vías.

La participación de empresas y trabajadores locales dependerá de los mecanismos de contratación, las necesidades de cada frente y los requisitos técnicos establecidos por las autoridades federales.

Para Cabrera Valencia, el beneficio no se limita al periodo de construcción, ya que la entrada en operación del tren podría incrementar la demanda de taxis, transporte público, comercios, alimentos, hospedaje y otros servicios.

La prioridad inmediata será conocer cuántos empleos y contratos corresponden a San Juan del Río, además de cerrar los acuerdos para el nuevo túnel y las vialidades que conectarán la estación.