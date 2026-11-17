México, 17 de noviembre de 2026.— México perdió el reconocimiento internacional de eliminación del sarampión, a pesar de la disminución de contagios que reportó el Gobierno federal.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que el virus mantuvo una cadena de transmisión durante al menos 12 meses consecutivos, mientras la Secretaría de Salud informó que actualmente registra 14 casos activos en el país.

La decisión fue anunciada por la OPS después de que su Comisión Regional de Monitorización y Reverificación examinara la situación epidemiológica de México, Estados Unidos y Bolivia. Los tres países perdieron el reconocimiento al comprobarse el restablecimiento de la transmisión endémica del virus.

La resolución no significa que la campaña de vacunación haya fracasado ni que los contagios estén aumentando actualmente. Sin embargo, establece que México no logró interrumpir completamente la circulación del virus dentro del plazo epidemiológico necesario para conservar su reconocimiento.

Chiapas concentra 12 de los 14 casos activos

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, presentó un balance de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión durante la conferencia matutina encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

De los 14 casos activos reportados, 12 corresponden a Chiapas y dos a Quintana Roo. La cifra representa los casos identificados como activos en el corte presentado, no el total de personas que han contraído la enfermedad durante el brote.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, entre enero de 2025 y el 12 de noviembre de 2026 se acumularon 20,701 casos confirmados y 50 defunciones relacionadas con el sarampión.

El comportamiento de la epidemia ha cambiado desde febrero de 2026, cuando México registró un máximo de 1,314 contagios en una sola semana. Según el balance federal, la incidencia semanal más reciente se encontraba más de 90% por debajo de aquel pico.

La dependencia también identificó 12 entidades con al menos 12 semanas consecutivas sin nuevos casos reportados, entre ellas Querétaro. Otras cuatro acumulaban entre seis y 11 semanas sin registros, mientras 16 todavía habían notificado contagios durante las cinco semanas previas al corte epidemiológico.

Vacunación alcanza 90% de la meta programada

Entre 2025 y 2026, las instituciones públicas de salud aplicaron 40.9 millones de dosis de vacunas contra el sarampión, distribuidas en 16.4 millones de triple viral (SRP) y 24.5 millones de doble viral (SR).

La Secretaría de Salud informó que, entre enero y octubre de 2026, se vacunó a 31.4 millones de personas de una población programada de 34.6 millones, equivalente a aproximadamente 90% de la meta establecida para ese periodo, con corte a la semana epidemiológica 41.

Este porcentaje corresponde al cumplimiento de la población objetivo de la campaña, por lo que no debe interpretarse como una cobertura del 90% de todos los habitantes del país.

La OPS recomienda alcanzar y mantener coberturas de al menos 95% con las dos dosis correspondientes contra el sarampión en todas las comunidades. Este indicador es distinto del avance administrativo informado por las autoridades mexicanas.

La estrategia nacional contempla más de 21 mil puestos de vacunación, 12,648 cercos vacunales y 18,953 barridos territoriales. En estas dos últimas modalidades se aplicaron 4.19 millones y 1.58 millones de dosis, respectivamente, según el balance federal.

México buscará cerrar el brote en 2027

La Secretaría de Salud implementó un Plan de Respuesta Rápida de 90 días para fortalecer las acciones de vacunación, búsqueda de casos y vigilancia epidemiológica.

En las zonas donde persiste la transmisión se realizarán intervenciones territoriales, seguimiento de contactos y recorridos casa por casa para identificar personas susceptibles y cortar cadenas de contagio.

En los estados y municipios que acumulan 12 semanas o más sin casos, las acciones se concentrarán en sostener la vigilancia, detectar oportunamente posibles contagios y documentar la interrupción de la transmisión.

El Gobierno federal estableció como objetivo cerrar el brote en 2027 y avanzar hacia la recuperación del reconocimiento internacional en 2028.

No obstante, alcanzar esa meta dependerá de que México interrumpa la transmisión endémica y documente un periodo suficiente sin circulación sostenida del virus, conforme a los criterios de verificación de la OPS.

Querétaro, entre los estados sin nuevos casos durante 12 semanas

Querétaro figura entre las entidades que, según el balance nacional presentado, acumulan al menos 12 semanas sin nuevos casos reportados. Este resultado no elimina la necesidad de mantener la vigilancia y completar los esquemas de vacunación.

Durante 2026, el estado enfrentó distintos episodios de transmisión. Rotativo documentó el primer caso confirmado en San Juan del Río y la activación de cercos epidemiológicos, así como las medidas de prevención aplicadas por las autoridades estatales.

También informó sobre la aplicación de 134 mil dosis contra el sarampión en Querétaro durante los primeros meses de 2026, dentro de la campaña nacional de inmunización.

¿Quién debe vacunarse contra el sarampión?

La Secretaría de Salud reportó la disponibilidad de aproximadamente 10.8 millones de dosis gratuitas, entre vacunas triple viral (SRP) y doble viral (SR).

El esquema informado para la campaña contempla los siguientes grupos:

Niñas y niños de 6 a 11 meses: dosis cero de triple viral durante la respuesta al brote. Esta aplicación adicional no sustituye las dosis del esquema regular.

dosis cero de triple viral durante la respuesta al brote. Esta aplicación adicional no sustituye las dosis del esquema regular. Niñas y niños de 12 meses: primera dosis del esquema regular de SRP.

primera dosis del esquema regular de SRP. Niñas y niños de 18 meses: segunda dosis correspondiente.

segunda dosis correspondiente. Población de 2 a 9 años: revisión y recuperación de esquemas incompletos.

revisión y recuperación de esquemas incompletos. Adolescentes y adultos de 10 a 49 años: vacunación según sus antecedentes, esquema pendiente y criterios de las autoridades sanitarias.

vacunación según sus antecedentes, esquema pendiente y criterios de las autoridades sanitarias. Grupos prioritarios: personal de salud y educativo, jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y personas en situación de movilidad, conforme a su situación vacunal.

La aplicación de cada biológico debe determinarse según la edad, los antecedentes de vacunación y las indicaciones sanitarias vigentes.

Para localizar los puntos de vacunación, la población puede consultar la plataforma oficial ¿Dónde me vacuno? o solicitar orientación al 079.