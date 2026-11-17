Querétaro, 17 Nov 2026.- Equipos multidisciplinarios del Hospital General Regional (HGR) No. 2 «El Marqués» del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizaron de manera simultánea procedimientos de Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva, colecistectomías y hernias, entre otros, durante jornadas quirúrgicas para disminuir el rezago de la población derechohabiente.
La coordinadora clínica de Cirugía del hospital, Ana Catalina del Pilar Ávila González, explicó que, además, el equipo médico actualiza los protocolos quirúrgicos de los pacientes en espera, entre ellos quienes requieren cirugías de columna y rodilla.
«Esto con la intención de disminuir los tiempos de espera, evidentemente abatir el rezago y evitar que las personas lleguen a urgencias o se prolonguen las estancias hospitalarias», indicó la especialista.
Las jornadas forman parte de la Acción 10, Abatimiento del Rezago Quirúrgico, de la estrategia nacional «12 Acciones en 120 Días», anunciada por el IMSS el 27 de octubre. Esa acción fija la meta nacional de realizar 31 mil 700 cirugías adicionales mediante jornadas nocturnas y de fin de semana, con cierre previsto el 24 de febrero de 2027. La información difundida sobre las jornadas no precisa cuántas cirugías se efectuaron en el HGR No. 2 ni cuántos pacientes permanecen en espera.
En el marco de la misma estrategia, el IMSS en Querétaro informó el 7 de noviembre que 200 pacientes fueron beneficiados en una jornada de cirugía de catarata en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).