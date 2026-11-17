Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- En Querétaro todavía faltan por aplicar más de 476 mil vacunas contra la influenza, y los meses de más frío están por llegar. La Secretaría de Salud del estado (SESA) llama a la población a vacunarse, en especial a niñas y niños pequeños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas, que son los grupos con más riesgo de complicaciones.

Según el corte que la dependencia difundió el domingo 15 de noviembre, ya se aplicaron 193 mil 472 dosis. Son el 28.87 por ciento de las 669 mil 980 programadas para la temporada invernal 2026-2027. El ritmo se aceleró en las últimas semanas. El 29 de octubre, la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, reportaba 59 mil 575 dosis, alrededor del 9 por ciento de la meta. En poco más de dos semanas, la cifra se triplicó con creces.

Por ahora hay pocos casos. Entre las semanas epidemiológicas 40 y 44, la SESA confirmó uno solo, un hombre que vive en el municipio de Querétaro, y no hay defunciones en el estado. En todo el país, al 9 de noviembre, se contaban 581 casos confirmados y seis muertes. Pero el antecedente reciente obliga a no confiarse. En la temporada 2024-2025, Querétaro llegó a sumar 25 muertes por influenza, según la Secretaría de Salud estatal. A finales de abril de 2025 era el cuarto estado con más fallecimientos del país, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

Los grupos prioritarios son niñas y niños de seis a 59 meses, personas de 60 años o más, mujeres embarazadas y personal de salud. También lo son las personas de cinco a 59 años con enfermedades como diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH u obesidad mórbida.

La vacuna es gratuita. Se aplica en los 198 centros de salud de los 18 municipios, en el horario de cada unidad. En la capital también hay un módulo en Plaza de Armas que atiende de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas. Las unidades de medicina familiar de las instituciones públicas también vacunan. Además, el programa Salud Casa por Casa lleva la dosis a adultos mayores y a personas con discapacidad que no pueden salir de su casa.

La vacuna se actualiza cada año según los virus de influenza que más circulan: los subtipos A(H1N1) y A(H3N2) y el tipo B. Por eso la dosis de la temporada pasada ya no protege en esta. Está hecha con virus inactivados, así que no puede provocar la enfermedad. La protección se forma unas dos semanas después de aplicarla. No impide por completo el contagio, pero sí reduce mucho el riesgo de que la enfermedad se agrave.

La influenza no es la única vacuna de la temporada. La campaña nacional incluye también las vacunas contra COVID-19, contra neumococo para personas de 60 años o más y contra el virus sincicial respiratorio (VSR). Este año, además, se aplicará más la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). La de COVID-19 puede aplicarse en la misma visita que la de influenza. Las niñas y los niños que se vacunan contra la influenza por primera vez podrían necesitar una segunda dosis cuatro semanas después; eso lo indica el personal de salud.

La campaña nacional seguirá hasta el 2 de abril de 2027, pero conviene vacunarse antes de que lleguen las semanas de más contagios, que suelen ir de diciembre a febrero. Ante fiebre alta de inicio súbito, tos, dolor de cabeza o dolor muscular, la SESA recomienda acudir a la unidad de salud y no automedicarse.