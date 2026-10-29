Avanza 9% vacunación contra influenza en Querétaro

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, habla con reporteros frente a un altar de Día de Muertos

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud estatal, informó el avance de la campaña de vacunación contra la influenza.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 29, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 29 de octubre de 2026.- La campaña de vacunación contra la influenza en Querétaro lleva un avance de 9 por ciento, con 59 mil 575 dosis aplicadas, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria precisó la cifra al hablar con reporteros. “Van aplicadas 59 mil 575 y eso corresponde, para darlo en números cerrados, al 9 por ciento de avance”, dijo.

La meta estatal para la temporada invernal es de 669 mil 980 dosis, de modo que faltan 610 mil 405 por aplicar.

Los adultos mayores y las personas que viven con enfermedades crónicas forman parte de los grupos prioritarios. La estrategia incluye también a niñas y niños pequeños y a mujeres embarazadas, quienes, según Pérez Rendón, “requieren especial atención para prevenir complicaciones asociadas con las infecciones respiratorias”.

La secretaria reiteró el llamado a acudir a los servicios de vacunación y no esperar a que haya mayores contagios.

Salud continuará aplicando dosis y difundiendo información preventiva para avanzar hacia la meta y reducir riesgos durante los meses de frío.

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