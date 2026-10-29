El Salvador, 29 de octubre de 2026.- El Salvador desplegó más de 2,000 militares en Haití para la operación de rescate de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada de bandas armadas, informó el gobierno salvadoreño.

Los cuatro soldados, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), misión respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desaparecieron cuando pandillas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

“El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños, en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales”, precisó un comunicado de la cancillería.

El gobierno reveló la cifra de soldados desplegados tras informar que el presidente Nayib Bukele conversó por teléfono el 28 de octubre con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación de rescate. En la llamada, Bukele resaltó la “contundencia del operativo” y reafirmó “la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas” en Haití, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bukele había amenazado a las pandillas haitianas en un mensaje en X escrito en criollo haitiano: dijo que las acabaría, como asegura haber hecho con las de El Salvador, si no liberaban a los salvadoreños. Al tiempo que lanzaba el ultimátum, el mandatario empezó a enviar tropas para apoyar la búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe.

El 25 de octubre, la GSF informó que recibió restos humanos hallados por personal de una organización no gubernamental, pero dijo no estar en condiciones de confirmar “si corresponden al personal desaparecido”. El hallazgo se había dado a conocer un día antes, y Bukele negó que se tratara de los salvadoreños. “No son nuestros hombres”, aseguró en X.

Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, agravada por el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas.

La GSF avanza lentamente en su apoyo a la policía haitiana, desbordada por la violencia. La misión prevé alcanzar los 5,500 efectivos, pero hasta ahora contaba con apenas 2,000 integrantes de seis países. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de esa fuerza multinacional hace un año, para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití.