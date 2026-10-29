Muere Dolores Huerta, cofundadora de la UFW en Estados Unidos

Nacida en Dawson, Nuevo México, en 1930, dedicó gran parte de su vida a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas.

Dolores Huerta, cofundadora de United Farm Workers, con chaqueta floral frente a una pared roja

Dolores Huerta murió a los 96 años; cofundó el sindicato United Farm Workers junto a César Chávez en la década de 1960, informó su familia.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Estados Unidos, 29 de octubre de 2026.- Dolores Huerta, pionera de la organización sindical e ícono de los derechos civiles que cofundó el sindicato United Farm Workers (UFW) junto a César Chávez en la década de 1960, murió a los 96 años, informó su familia en un comunicado el miércoles.

“Con profunda tristeza anunciamos que nuestra querida madre, Dolores Huerta, falleció hoy”, señaló el texto.

Nacida como Dolores Clara Fernández el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, creció junto a sus hermanos bajo el cuidado de su madre, Alicia, una empresaria que participaba activamente en su comunidad agrícola, después del divorcio de sus padres.

Huerta dedicó gran parte de su vida a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y a defender los derechos de las comunidades marginadas.

Sus contribuciones al movimiento de los trabajadores agrícolas quedaron durante mucho tiempo eclipsadas por las de Chávez.

A principios de este año, el relato de Huerta sostuvo que en 1966, en pleno boicot del UFW, Chávez la llevó a un viñedo apartado en Delano, California, y la violó.

Huerta explicó que no denunció esa agresión ni un incidente anterior, ocurrido en 1960, cuando, según dijo, Chávez la presionó para que mantuviera relaciones sexuales con él durante un viaje de trabajo.

Atribuyó su silencio a la actitud de la policía hacia su movimiento y al temor de que nadie en el sindicato le creyera.

La familia pidió respeto a su privacidad: “Como pueden imaginar, este es un momento increíblemente difícil para nosotros y pedimos que se respete nuestra privacidad mientras afrontamos esta enorme pérdida para nuestra familia”.

Los familiares añadieron: “Sabemos que muchos de ustedes en todo el mundo comparten nuestro dolor y próximamente daremos a conocer los planes para reconocer y celebrar su extraordinaria vida y legado”. Los detalles de los actos conmemorativos se anunciarán más adelante.

eeuu obituario empresas

Reciente

El gobernador Mauricio Kuri González responde a reporteros sobre Cuauhtémoc Cárdenas
Querétaro

Gobernador de Querétaro reconoce a Cárdenas como de izquierda

El gobernador destacó que el fundador del PRD antepuso los intereses del país a sus aspiraciones políticas, una cualidad que, dijo, merece reconocimiento más allá de las diferencias ideológicas.

Seis personas posan en el escenario bajo la pantalla del encuentro iberoamericano de gestión cultural en la Ciudad de México
México

Concluye en CDMX encuentro de gestión cultural con 66 prácticas

Instituciones, especialistas y agentes culturales compartieron experiencias en el Centro Cultural de España en México y el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, responde a preguntas de reporteros sobre el plantón en la UAQ
Querétaro

Kuri evita especular sobre intereses políticos en plantón de UAQ

El gobernador Mauricio Kuri González evitó señalar si hay intereses políticos detrás de las manifestaciones y prefirió no entorpecer posibles soluciones.

Claudia Sheinbaum Pardo sonríe en el podio durante la inauguración del distribuidor vial Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala
México

Inauguran distribuidor vial de 663 mdp en Chiautempan, Tlaxcala

La obra, de 1.2 kilómetros y cuatro carriles, generó 2,220 empleos y opera en un corredor con 54 mil vehículos diarios, según la SICT.