Estados Unidos, 29 de octubre de 2026.- Dolores Huerta, pionera de la organización sindical e ícono de los derechos civiles que cofundó el sindicato United Farm Workers (UFW) junto a César Chávez en la década de 1960, murió a los 96 años, informó su familia en un comunicado el miércoles.

“Con profunda tristeza anunciamos que nuestra querida madre, Dolores Huerta, falleció hoy”, señaló el texto.

Nacida como Dolores Clara Fernández el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, creció junto a sus hermanos bajo el cuidado de su madre, Alicia, una empresaria que participaba activamente en su comunidad agrícola, después del divorcio de sus padres.

Huerta dedicó gran parte de su vida a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y a defender los derechos de las comunidades marginadas.

Sus contribuciones al movimiento de los trabajadores agrícolas quedaron durante mucho tiempo eclipsadas por las de Chávez.

A principios de este año, el relato de Huerta sostuvo que en 1966, en pleno boicot del UFW, Chávez la llevó a un viñedo apartado en Delano, California, y la violó.

Huerta explicó que no denunció esa agresión ni un incidente anterior, ocurrido en 1960, cuando, según dijo, Chávez la presionó para que mantuviera relaciones sexuales con él durante un viaje de trabajo.

Atribuyó su silencio a la actitud de la policía hacia su movimiento y al temor de que nadie en el sindicato le creyera.

La familia pidió respeto a su privacidad: “Como pueden imaginar, este es un momento increíblemente difícil para nosotros y pedimos que se respete nuestra privacidad mientras afrontamos esta enorme pérdida para nuestra familia”.

Los familiares añadieron: “Sabemos que muchos de ustedes en todo el mundo comparten nuestro dolor y próximamente daremos a conocer los planes para reconocer y celebrar su extraordinaria vida y legado”. Los detalles de los actos conmemorativos se anunciarán más adelante.