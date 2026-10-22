Zelenski, desde Kyiv: congraciarse con Putin solo lo fortalece

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, de barba y chamarra oscura, en un salón con personas desenfocadas al fondo
  • El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una imagen de archivo.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 22, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Kyiv, Ucrania, 22 de octubre de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que no tiene un problema personal con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero advirtió que congraciarse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, “solo lo haría más fuerte”.

Zelenski habló con CNN desde Kyiv, después de un amargo enfrentamiento con Trump que dejó a muchos ucranianos con el temor de que Washington volviera a ponerse del lado de Rusia. Dijo que se opone a cualquier levantamiento de sanciones y describió a Putin como “un jugador” que juega con la vida de otras personas y no quiere detener la guerra.

El mandatario ucraniano había afirmado que Trump estaba “del lado equivocado de la historia” luego de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo para comprar combustible ruso. Trump levantó después algunas sanciones a Rusia, una decisión que recibió críticas incluso dentro de su propio partido.

Las fuerzas ucranianas, además, vieron restringido su acceso a Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk. La relación entre Washington y Kyiv se deterioró en las últimas semanas.

En paralelo, Witkoff se reunió durante tres horas con Putin en San Petersburgo, la víspera de la entrevista, un día después de verse con Zelenski en Oslo. Witkoff calificó a Putin de “humanitario” por liberar al estadounidense Stephen Hubbard, de 74 años.

Putin aceptó dialogar en noviembre, sin que se dieran detalles concretos.

Trump sostuvo que sanciones más duras habrían mantenido a Hubbard preso durante 25 años. Al responder a la periodista de CNN Kaitlan Collins, afirmó: “Cuando estás cerca de un acuerdo… no se imponen sanciones”.

También dijo que su gobierno está “más cerca que nunca” de terminar la guerra. Esa noche, Rusia lanzó cientos de drones y misiles balísticos.

Rubio, por su parte, señaló que la disputa se centra ahora en el resto del Donbás y que existen “ideas creativas” para resolverla.

Zelenski planteó congelar las líneas del frente actuales para lograr un alto el fuego, pero descartó ceder territorio. “No se trata de kilómetros… se trata de personas”, dijo, y añadió que nadie reconocerá como rusos los territorios ocupados.

En el terreno militar, el presidente ucraniano indicó que Estados Unidos restableció el intercambio de inteligencia, mientras que Starlink no ha sido restaurado por completo.

Reconoció además una grave escasez de interceptores: Ucrania recibe las alertas, pero no puede derribar los misiles balísticos. Algunos países europeos han aportado defensa aérea, aunque, según Zelenski, “no es suficiente”.

A cuatro años y medio del inicio de la guerra, resumió sus peticiones en dos: “Que no levanten las sanciones a Putin… y que nos den mejores misiles”.

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