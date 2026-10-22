Sofocan incendio de pacas en predio privado de Tequisquiapan

Bomberos Voluntarios Tequisquiapan realizaron labores de enfriamiento y remoción hasta extinguir el fuego; en el servicio participaron las unidades L-5 y L-1.

Dos integrantes de Bomberos Voluntarios Tequisquiapan con manguera durante labores de enfriamiento en el incendio de pacas en un predio privado de Tequisquiapan.

Con las unidades L-5 y L-1 y tres elementos, Bomberos Voluntarios Tequisquiapan sofocaron por completo el incendio de pacas en un predio privado.

Bomberos Voluntarios Tequisquiapan
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 22, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Tequisquiapan, Querétaro, 22 de octubre de 2026.- Bomberos Voluntarios Tequisquiapan sofocaron por completo un incendio de pacas registrado la noche del 21 de octubre en un predio privado del municipio.

La corporación acudió tras recibir el reporte del incendio, que se concentró en las pacas almacenadas dentro de la propiedad.

Para controlar el fuego, el personal realizó labores de enfriamiento y remoción. El trabajo se mantuvo en el lugar hasta que las llamas quedaron sofocadas por completo.

No bastó con apagar el frente visible.

Las labores de enfriamiento y remoción continuaron hasta extinguir el fuego en su totalidad, según el reporte de la propia corporación.

En el servicio participaron dos unidades de Bomberos Voluntarios Tequisquiapan, la L-5 y la L-1, con un total de tres elementos.

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