Tequisquiapan, Querétaro, 22 de octubre de 2026.- Bomberos Voluntarios Tequisquiapan sofocaron por completo un incendio de pacas registrado la noche del 21 de octubre en un predio privado del municipio.

La corporación acudió tras recibir el reporte del incendio, que se concentró en las pacas almacenadas dentro de la propiedad.

Para controlar el fuego, el personal realizó labores de enfriamiento y remoción. El trabajo se mantuvo en el lugar hasta que las llamas quedaron sofocadas por completo.

No bastó con apagar el frente visible.

Las labores de enfriamiento y remoción continuaron hasta extinguir el fuego en su totalidad, según el reporte de la propia corporación.

En el servicio participaron dos unidades de Bomberos Voluntarios Tequisquiapan, la L-5 y la L-1, con un total de tres elementos.