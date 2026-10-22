Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, asegurado en Guadalajara, Jalisco, por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Con esa resolución, el imputado seguirá en prisión preventiva oficiosa. La medida cautelar le había sido dictada desde la audiencia inicial y quedó ratificada en esta etapa, por lo que la cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La ratificación llegó después de la exposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que presentó los argumentos para obtener la resolución judicial en su contra.

Los cargos por los que enfrentará el proceso son dos: la posesión de un arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas y la posesión de drogas con fines de comercio.

Su aseguramiento en Guadalajara se sustentó en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Marina) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de acuerdo con la FGR.

Más allá de las dos imputaciones, la Fiscalía lo identifica, con base en sus investigaciones, como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

El caso entra ahora en la investigación complementaria, para la que se fijó un plazo de un mes. Durante ese periodo, Iván “N” permanecerá recluido en el Altiplano.