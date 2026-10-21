Cine del acervo del IMCINE recorre México hasta el 3 de noviembre

Valle de México, de Rubén Gámez, se estrena restaurada el 27 de octubre en la Cineteca Nacional, con entrada gratuita.

Fotograma de animación con siluetas que cargan un ataúd bajo un cielo naranja, en la Muestra del Patrimonio Audiovisual
  • Siete películas del acervo del IMCINE se exhiben en 11 espacios, cinco televisoras públicas y Nuestro Cine Mx.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 21, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Siete películas del acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) recorren el país del 27 de octubre al 3 de noviembre en la Muestra del Patrimonio Audiovisual, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Las proyecciones se realizan en 11 espacios del circuito de exhibición independiente de nueve entidades, en cinco televisoras públicas y en la plataforma Nuestro Cine Mx.

La dependencia las organiza a través del IMCINE y la Cineteca Nacional, en colaboración con la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los siete títulos figura Valle de México (1976), de Rubén Gámez, en una versión recién restaurada que se estrena en pantalla grande el 27 de octubre en la Cineteca Nacional, junto con seis cortometrajes y digitalizaciones de su acervo de no ficción.

La obra pertenece a la colección del Centro de Producción de Cortometraje (CPC) y presenta un collage de imágenes sobre el crecimiento desmedido y el ritmo acelerado del Valle de México durante la década de los setenta.

El IMCINE realizó la restauración con los Estudios Churubusco, a partir de una copia positiva resguardada en el acervo de la Cineteca Nacional.

El resto de la programación lo integran Un cuento de ciudad (1986), de Laura Silvia Iñigo Dehud; Amada (1988) y El héroe (1993), de Carlos Carrera; Hasta los huesos (2001), de René Castillo; El fantasma del convento (1934), de Fernando de Fuentes, y Cronos (1991), de Guillermo del Toro.

La función de la Cineteca Nacional es a las 19:00 horas en la Sala 9, ubicada en avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. La entrada es gratuita.

El programa de cortos incluye Locación Ciudad de México, una compilación de 2026 de siete minutos, y las colecciones Harry Wright Fragmentos (1929-1935) y Osorno Barrona Fragmentos (1940-1970), de cuatro minutos cada una.

Completan la función Colección Miguel Alemán Fragmentos (1946-1952), de 10 minutos; La azotea (1953), de Jorge Durán Chávez, de ocho minutos, y Un Fuego Nuevo. Crónica de una comunidad (1973), de Adolfo Garnica, de 13 minutos y parte de la colección de la Filmoteca de la UNAM.

Después de la proyección se realizará la mesa de discusión “Donde la memoria permanece: conservar el patrimonio audiovisual”.

En ella participan la restauradora de imagen Guadalupe León, el restaurador de sonido Felipe Meléndez, el historiador de cine Israel Rodríguez y la investigadora Catherine Bloch.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, afirmó que la programación, su presentación en varios estados y el estreno de la versión restaurada de Valle de México reflejan el compromiso institucional con la preservación, la salvaguarda y, principalmente, la difusión de la memoria fílmica nacional.

Con ello, dijo, se permite que “nuevos públicos y generaciones reconozcan su historia a través del cine nacional”.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) instauró en 2005 el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora el 27 de octubre, para reconocer la importancia de preservar, restaurar y difundir los archivos y documentos audiovisuales en el mundo.

Las funciones y sedes pueden consultarse en imcine.gob.mx y cinetecanacional.net; la plataforma Nuestro Cine Mx está en nuestrocine.mx.

cultura tiempo libre arte y cultura

Reciente

Claudia Sheinbaum de pie en el podio de la conferencia matutina presenta cifras de IEPS en combustibles
México

Gobierno de México reporta 48 mil mdp más de IEPS en combustibles

.Energía identificó en 2025 desbalances por 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a 61 mil 785 mdp, sobre todo en comercialización.

Siete personas sentadas en la presentación de ORIGINAL, junto a una pantalla con el cartel del encuentro de arte textil.
México

580 artesanos de 31 entidades llegan a Los Pinos en noviembre

El encuentro del 12 al 15 de noviembre suma 84 actividades, cuatro pasarelas y 16 presentaciones del Festival Música ORIGINAL, con entrada gratuita.

Cuatro asistentes de pie aplauden y una mujer saluda durante la inauguración del congreso MIMETI 4.0 en Querétaro
Querétaro

Inicia en Querétaro el MIMETI 4.0 con más de 100 actividades

La rectora de la UPQ, Diana Pérez Mejía, consideró necesario que las instituciones educativas preparen a sus estudiantes ante los cambios en los procesos productivos.

Grupo de personas posa de pie detrás de una mesa de juntas, imagen sobre el aumento salarial a trabajadores del IMSS
México

IMSS eleva a 8% el aumento a sus trabajadores en México

El incremento se compone de 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para renta de casa-habitación, tras concluir el diálogo con el sindicato.