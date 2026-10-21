Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Siete películas del acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) recorren el país del 27 de octubre al 3 de noviembre en la Muestra del Patrimonio Audiovisual, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Las proyecciones se realizan en 11 espacios del circuito de exhibición independiente de nueve entidades, en cinco televisoras públicas y en la plataforma Nuestro Cine Mx.

La dependencia las organiza a través del IMCINE y la Cineteca Nacional, en colaboración con la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los siete títulos figura Valle de México (1976), de Rubén Gámez, en una versión recién restaurada que se estrena en pantalla grande el 27 de octubre en la Cineteca Nacional, junto con seis cortometrajes y digitalizaciones de su acervo de no ficción.

La obra pertenece a la colección del Centro de Producción de Cortometraje (CPC) y presenta un collage de imágenes sobre el crecimiento desmedido y el ritmo acelerado del Valle de México durante la década de los setenta.

El IMCINE realizó la restauración con los Estudios Churubusco, a partir de una copia positiva resguardada en el acervo de la Cineteca Nacional.

El resto de la programación lo integran Un cuento de ciudad (1986), de Laura Silvia Iñigo Dehud; Amada (1988) y El héroe (1993), de Carlos Carrera; Hasta los huesos (2001), de René Castillo; El fantasma del convento (1934), de Fernando de Fuentes, y Cronos (1991), de Guillermo del Toro.

La función de la Cineteca Nacional es a las 19:00 horas en la Sala 9, ubicada en avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. La entrada es gratuita.

El programa de cortos incluye Locación Ciudad de México, una compilación de 2026 de siete minutos, y las colecciones Harry Wright Fragmentos (1929-1935) y Osorno Barrona Fragmentos (1940-1970), de cuatro minutos cada una.

Completan la función Colección Miguel Alemán Fragmentos (1946-1952), de 10 minutos; La azotea (1953), de Jorge Durán Chávez, de ocho minutos, y Un Fuego Nuevo. Crónica de una comunidad (1973), de Adolfo Garnica, de 13 minutos y parte de la colección de la Filmoteca de la UNAM.

Después de la proyección se realizará la mesa de discusión “Donde la memoria permanece: conservar el patrimonio audiovisual”.

En ella participan la restauradora de imagen Guadalupe León, el restaurador de sonido Felipe Meléndez, el historiador de cine Israel Rodríguez y la investigadora Catherine Bloch.

Claudia Curiel de Icaza , secretaria de Cultura del Gobierno de México, afirmó que la programación, su presentación en varios estados y el estreno de la versión restaurada de Valle de México reflejan el compromiso institucional con la preservación, la salvaguarda y, principalmente, la difusión de la memoria fílmica nacional.

Con ello, dijo, se permite que “nuevos públicos y generaciones reconozcan su historia a través del cine nacional”.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) instauró en 2005 el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora el 27 de octubre, para reconocer la importancia de preservar, restaurar y difundir los archivos y documentos audiovisuales en el mundo.

Las funciones y sedes pueden consultarse en imcine.gob.mx y cinetecanacional.net; la plataforma Nuestro Cine Mx está en nuestrocine.mx.