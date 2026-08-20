Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Cuarenta y un cortos, medios y largometrajes realizados por mujeres de más de 12 países integran la selección de la XXII Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, que se realizará del 26 al 30 de agosto en la Cineteca Nacional México y otras sedes de la Ciudad de México, con una fecha adicional en Morelia, Michoacán, el 29 de agosto.
La programación abarca ficción, documental, animación y cine experimental, con temas que van de memorias íntimas a exploraciones de género y propuestas de animación de vanguardia.
Entre las sedes confirmadas figuran La Casa del Cine, la Sala Carlos Monsiváis de la Filmoteca UNAM, el SAE Institute México y Cinemanía, además de la Sala 9 de la Cineteca de Xoco, donde se concentra la mayor parte de los materiales.
La Sala 5 de la Cineteca de México acogerá los días 27 y 28 de agosto una oferta académica gratuita, confirmó Orianna Paz, subdirectora de Programación y Circuito de la Cineteca Nacional, quien destacó la presencia de materiales de más de 12 países que permitirán al público conocer miradas, problemáticas y perspectivas de cineastas de distintas regiones.
La edición forma parte de las acciones culturales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: la película Valentina o la serenidad, de la realizadora Ángeles Cruz, se presentará en la Casa Natal de Morelos en Morelia el 29 de agosto, con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Michoacán.
La muestra cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, así como del fondo PROCINE de la Ciudad de México.
Seis de las películas de la selección tienen apoyos del IMCINE —a través del fondo FOCINE y del estímulo fiscal EFICINE—, indicó Amaranta Navarro, jefa de departamento de Promoción Nacional del Cine Mexicano del organismo.
La presidenta de la AMCAT, Rossana Barro, señaló que el financiamiento conjunto de Profest y PROCINE hace posible la organización de la muestra. La programación completa, horarios y detalles de las películas están disponibles en las redes sociales del evento: Facebook e Instagram (@mujerescinetvmx) y X (@MujeresCineyTV).