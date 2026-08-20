41 películas de mujeres del mundo llenan la pantalla de la Cineteca

La Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión presenta la edición 22 de la muestra, con proyecciones en la Ciudad de México y Morelia del 26 al 30 de agosto.

Participantes de la XXII Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión posan en la escalinata de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ante el roll-up del evento, agosto de 2026.

Organizadoras y representantes institucionales de la XXII Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, Ciudad de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Cuarenta y un cortos, medios y largometrajes realizados por mujeres de más de 12 países integran la selección de la XXII Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, que se realizará del 26 al 30 de agosto en la Cineteca Nacional México y otras sedes de la Ciudad de México, con una fecha adicional en Morelia, Michoacán, el 29 de agosto.

La programación abarca ficción, documental, animación y cine experimental, con temas que van de memorias íntimas a exploraciones de género y propuestas de animación de vanguardia.

Entre las sedes confirmadas figuran La Casa del Cine, la Sala Carlos Monsiváis de la Filmoteca UNAM, el SAE Institute México y Cinemanía, además de la Sala 9 de la Cineteca de Xoco, donde se concentra la mayor parte de los materiales.

La Sala 5 de la Cineteca de México acogerá los días 27 y 28 de agosto una oferta académica gratuita, confirmó Orianna Paz, subdirectora de Programación y Circuito de la Cineteca Nacional, quien destacó la presencia de materiales de más de 12 países que permitirán al público conocer miradas, problemáticas y perspectivas de cineastas de distintas regiones.

La edición forma parte de las acciones culturales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: la película Valentina o la serenidad, de la realizadora Ángeles Cruz, se presentará en la Casa Natal de Morelos en Morelia el 29 de agosto, con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Michoacán.

La muestra cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, así como del fondo PROCINE de la Ciudad de México.

Seis de las películas de la selección tienen apoyos del IMCINE —a través del fondo FOCINE y del estímulo fiscal EFICINE—, indicó Amaranta Navarro, jefa de departamento de Promoción Nacional del Cine Mexicano del organismo.

La presidenta de la AMCAT, Rossana Barro, señaló que el financiamiento conjunto de Profest y PROCINE hace posible la organización de la muestra. La programación completa, horarios y detalles de las películas están disponibles en las redes sociales del evento: Facebook e Instagram (@mujerescinetvmx) y X (@MujeresCineyTV).

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