Municipio de Querétaro acercó salud, trámites y talleres al Centro Histórico con jornada de servicios

El DIF Municipal ofreció consultas médicas, pruebas de glucosa, optometría con entrega de lentes, mastografías, aparatos auditivos y auxiliares de movilidad, entre más de una docena de servicios.

Médica del DIF Municipal de Querétaro atiende a un ciudadano en el módulo de Consulta General durante la jornada Alcalde en Acción.

Las consultas médicas generales y pediátricas fueron uno de los servicios del DIF disponibles en la jornada del Centro Histórico.

Foto: Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Consultas médicas generales y pediátricas, pruebas de tamizaje para diabetes, limpieza dental, optometría con entrega de lentes, aparatos auditivos, mastografías, escáner mamario y glucómetros: eso ofreció el Municipio de Querétaro este jueves en las canchas de usos múltiples del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, en la Delegación Centro Histórico, durante la jornada de servicios Alcalde en Acción.

También se entregaron sillas de ruedas, andaderas y bastones a quienes los necesitaron.

ersonal del DIF Municipal de Quer\u00e9taro toma la presi\u00f3n arterial a una mujer mayor durante la jornada de servicios Alcalde en Acci\u00f3n en el Centro Hist\u00f3rico. El DIF Municipal ofreció pruebas de tamizaje para diabetes, toma de glucosa y medición de presión arterial en la jornada.Foto: Municipio de Querétaro

La jornada, organizada por la Jefatura de Gabinete en conjunto con el Sistema Municipal DIF, concentró en un solo punto la oferta de once dependencias municipales: las secretarías de Gestión Delegacional, de la Mujer, Atención Ciudadana, Seguridad Pública, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Bienestar Animal, Finanzas y Desarrollo Social, así como los institutos de Inclusión Social y Derechos Humanos y de la Juventud.

Los asistentes también recibieron información sobre descuentos en multas y recargos del impuesto predial, donación de árboles, plantas y semillas, y orientación sobre los talleres de Artes y Oficios.

Funcionaria del DIF Municipal de Quer\u00e9taro orienta a adultas mayores sobre programas municipales durante la jornada Alcalde en Acci\u00f3n. Once dependencias municipales participaron en la jornada Alcalde en Acción en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín.Foto: Municipio de Querétaro

Para 2026, el municipio tiene programadas 18 jornadas —dos por mes de marzo a noviembre—, con una atención estimada de 450 personas por edición; según la dependencia, eso representaría más de ocho mil registros y más de 15 mil servicios en el año.

Ambas cifras corresponden a proyecciones atribuidas al ayuntamiento, no a resultados verificados. El programa Alcalde en Acción ya operó ediciones previas en otras delegaciones, incluyendo Santa Rosa Jáuregui en junio.

El objetivo declarado de la iniciativa es evitar traslados a la ciudadanía para acceder a trámites y servicios que normalmente están disponibles de forma centralizada, bajo la coordinación del presidente municipal Felifer Macías.

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