Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Consultas médicas generales y pediátricas, pruebas de tamizaje para diabetes, limpieza dental, optometría con entrega de lentes, aparatos auditivos, mastografías, escáner mamario y glucómetros: eso ofreció el Municipio de Querétaro este jueves en las canchas de usos múltiples del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, en la Delegación Centro Histórico, durante la jornada de servicios Alcalde en Acción.
También se entregaron sillas de ruedas, andaderas y bastones a quienes los necesitaron.
El DIF Municipal ofreció pruebas de tamizaje para diabetes, toma de glucosa y medición de presión arterial en la jornada.Foto: Municipio de Querétaro
La jornada, organizada por la Jefatura de Gabinete en conjunto con el Sistema Municipal DIF, concentró en un solo punto la oferta de once dependencias municipales: las secretarías de Gestión Delegacional, de la Mujer, Atención Ciudadana, Seguridad Pública, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Bienestar Animal, Finanzas y Desarrollo Social, así como los institutos de Inclusión Social y Derechos Humanos y de la Juventud.
Los asistentes también recibieron información sobre descuentos en multas y recargos del impuesto predial, donación de árboles, plantas y semillas, y orientación sobre los talleres de Artes y Oficios.
Once dependencias municipales participaron en la jornada Alcalde en Acción en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín.Foto: Municipio de Querétaro
Para 2026, el municipio tiene programadas 18 jornadas —dos por mes de marzo a noviembre—, con una atención estimada de 450 personas por edición; según la dependencia, eso representaría más de ocho mil registros y más de 15 mil servicios en el año.
Ambas cifras corresponden a proyecciones atribuidas al ayuntamiento, no a resultados verificados. El programa Alcalde en Acción ya operó ediciones previas en otras delegaciones, incluyendo Santa Rosa Jáuregui en junio.
El objetivo declarado de la iniciativa es evitar traslados a la ciudadanía para acceder a trámites y servicios que normalmente están disponibles de forma centralizada, bajo la coordinación del presidente municipal Felifer Macías.