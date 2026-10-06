Querétaro, 6 de octubre de 2026.- El adolescente involucrado en los hechos registrados al interior de la Secundaria Esperanza Cabrera, donde cuatro personas resultaron lesionadas con un arma blanca, tendrá su audiencia el 7 de octubre.

Bolivar Rubio Medina, Director Jurídico del Poder Judicial del Estado de Querétaro, informó que en la audiencia se revisará la situación jurídica del adolescente, ante su probable participación en hechos que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa.

Rubio Medina recordó que, derivado de un cateo realizado en el domicilio habitual del adolescente, fueron detenidos sus padres por el delito de desobediencia. Ambos fueron vinculados a proceso y se les impusieron medidas cautelares en libertad, entre ellas la presentación periódica y la vigilancia de la autoridad.

El funcionario añadió que se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.