San Juan del Río, 20 Nov 2026.— Pirámides humanas, rutinas con aros, botargas revolucionarias y juguetes tradicionales de madera marcaron el desfile por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en San Juan del Río, en el que participaron 63 agrupaciones.
Las agrupaciones se organizaron en siete contingentes. Desfilaron cientos de alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, así como dependencias gubernamentales, organizaciones civiles, elementos del Ejército y personal de los servicios de emergencia.
Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 tocan tambores en el desfile por el 116 aniversario de la Revolución en San Juan del Río.Monse Zavala
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el recorrido, acompañado por autoridades militares e integrantes del gabinete municipal.
La Escuela Primaria Francisco Villa, del barrio de la Cruz, presentó una demostración deportiva con aros y pirámides humanas que sus alumnos prepararon con sus maestros de educación física. El plantel también desfiló con un grupo de botargas alusivas a la Revolución.
La Escuela Secundaria Técnica No. 2 «Luis Romero Soto», de Nuevo San Isidro, en el desfile del 20 de noviembre.Monse Zavala
La Escuela Primaria Forjadores de México, del fraccionamiento Nuevo San Juan, dedicó su participación a los juegos y juguetes tradicionales.
Detrás de su escolta de bandera, sus alumnos representaron la lotería mexicana y desfilaron con muñecas, baleros, trompos, rehiletes y carritos de madera, manualidades que elaboraron con apoyo de sus maestros.
Un contingente escolar con pompones y sombreros participa en el desfile por el aniversario de la Revolución.Monse Zavala
El 20 de noviembre conmemora la fecha que Francisco I. Madero fijó en el Plan de San Luis para iniciar, en 1910, el levantamiento armado contra el gobierno de Porfirio Díaz.