Querétaro, 20 de noviembre de 2026.- Siete personas fueron detenidas en siete cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado hizo la madrugada de este viernes en Querétaro, El Marqués y Corregidora.
Seis de ellas tenían orden de aprehensión vigente. Una de esas órdenes es por violación equiparada.
Las órdenes se cumplieron contra estas personas:
César Leonardo “N”, por violación equiparada
Joaquín “N”, por amenazas
Diana Yerardin “N” y José Arturo “N”, por violencia familiar
Julio Diego “N”, por violencia de género
Manuel Raymundo “N”, por lesiones dolosas, amenazas, daños dolosos y robo de vehículos
La séptima detenida, Alma Delia “N”, fue capturada en flagrancia por hechos relacionados con delitos contra la salud.
En las diligencias se aseguraron un arma de fuego, 14 cartuchos útiles y un vehículo con reporte de robo. También se encontraron sustancias con características de narcótico, repartidas en múltiples envoltorios y bolsas: vegetal verde y seco, sustancia granulada y polvo blanco. Además, uno de los inmuebles quedó asegurado.
La Fiscalía no precisó en qué domicilio se encontró cada indicio ni con cuál de los detenidos se relaciona. Todo lo asegurado será analizado por Servicios Periciales.
Los cateos, parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, se hicieron en La Barreta, Victoria Popular, El Oasis y Las Américas, en el municipio de Querétaro; en Villas de San José, en El Marqués; y en Puerta de San Rafael, en Corregidora.
Según la Fiscalía, respondieron al seguimiento de distintas carpetas de investigación y al cumplimiento de mandamientos judiciales.
Encabezaron el despliegue personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID). Participaron también la Policía Estatal, las policías municipales de los tres municipios y el Gabinete de Seguridad, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sinergia coordina a autoridades estatales, municipales y federales. En agosto pasado, el fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, informó que la estrategia sumaba más de 3 mil 300 cateos y mil 685 personas detenidas desde enero de 2025.
Las siete personas se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad, según el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Fiscalía dijo que seguirá investigando hasta que los hechos queden aclarados.