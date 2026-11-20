Querétaro, 20 de noviembre de 2026.- Los habitantes de las colonias Santa Fe y Valle de Jurica tienen ya un cruce elevado sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Es una vialidad de alta velocidad por la que pasan en promedio 90 mil vehículos al día, y hasta ahora la cruzaban caminando o corriendo entre los autos.

El puente peatonal Santa Fe costó 13.4 millones de pesos. Está en el kilómetro 20+500 de esa vía, que es la carretera estatal 40, y une sus lados norte y sur. Le dará servicio a 15 mil 70 habitantes de ambas colonias.

Sonia Carrillo, coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), dijo que por la cantidad de tráfico en ese tramo hacía falta la obra para bajar el riesgo de accidentes.

“Tenemos ubicados 15 mil habitantes que tienen la necesidad de cruzar la vialidad. Esta vialidad es de alta velocidad y la esencia de la construcción de este puente peatonal es salvaguardar la integridad de todos los usuarios”, señaló.

La parte que pasa sobre los carriles mide 60 metros de largo. Con las rampas de acceso, el recorrido completo es de unos 300 metros. La estructura mide 1.50 metros de ancho.

Según la funcionaria, el puente cumple con la norma de accesibilidad universal, así que lo pueden usar personas en silla de ruedas y con movilidad reducida.