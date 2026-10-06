San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- Querétaro y San Juan del Río tendrán una tarde con lluvia débil y viento del este, con temperaturas máximas de 25 y 24 grados, de acuerdo con el pronóstico de Meteored México.
En la ciudad de Querétaro, la probabilidad de lluvia es de 60%, con un acumulado estimado de 0.7 milímetros. Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y el termómetro rondará los 23 grados; la mínima del día será de 15 y la máxima de 25. El viento soplará del este, de 16 a 36 kilómetros por hora.
A las 11:00 horas, el índice de radiación ultravioleta en la capital se ubicó en 9, nivel muy alto.
En San Juan del Río, la máxima será de 24 grados y la mínima de 14, con lluvia débil y cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones se concentrarían entre el mediodía y las 20:00 horas, con probabilidades de entre 70 y 80% de las 12:00 a las 16:00 horas y posibilidad de tormenta cerca de las 15:00. El viento será del noreste, de 13 a 32 kilómetros por hora, y por la noche la temperatura bajará a unos 16 grados.
Para el 7 de octubre, el pronóstico en la capital apunta a cielo parcialmente nublado, máxima de 25 grados, mínima de 14 y viento del este de 18 a 38 kilómetros por hora.