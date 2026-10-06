Lluvias débiles y viento del este en Querétaro y San Juan del Río

La máxima será de 25 grados en la capital y de 24 en San Juan del Río, con 60% de probabilidad de lluvia en Querétaro.

Cielo con nubes densas y claros azules sobre una autopista con tráfico de carga y vehículos particulares

Querétaro tiene 60% de probabilidad de lluvia y una máxima de 25 grados, con viento del este de 16 a 36 km/h, según Meteored México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- Querétaro y San Juan del Río tendrán una tarde con lluvia débil y viento del este, con temperaturas máximas de 25 y 24 grados, de acuerdo con el pronóstico de Meteored México.

En la ciudad de Querétaro, la probabilidad de lluvia es de 60%, con un acumulado estimado de 0.7 milímetros. Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y el termómetro rondará los 23 grados; la mínima del día será de 15 y la máxima de 25. El viento soplará del este, de 16 a 36 kilómetros por hora.

A las 11:00 horas, el índice de radiación ultravioleta en la capital se ubicó en 9, nivel muy alto.

En San Juan del Río, la máxima será de 24 grados y la mínima de 14, con lluvia débil y cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones se concentrarían entre el mediodía y las 20:00 horas, con probabilidades de entre 70 y 80% de las 12:00 a las 16:00 horas y posibilidad de tormenta cerca de las 15:00. El viento será del noreste, de 13 a 32 kilómetros por hora, y por la noche la temperatura bajará a unos 16 grados.

Para el 7 de octubre, el pronóstico en la capital apunta a cielo parcialmente nublado, máxima de 25 grados, mínima de 14 y viento del este de 18 a 38 kilómetros por hora.

clima seguridad medio ambiente san juan del rio

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