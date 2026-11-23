San Juan del Río, 23 de noviembre de 2026.- La infraestructura del río San Juan puede conducir unos 100 metros cúbicos por segundo, pero la crecida de 2021 llegó a 180, advirtió el alcalde Roberto Cabrera Valencia. Para cerrar esa brecha faltan obras aguas arriba: "faltan rompepicos, faltan bordos", reconoció.
En conferencia de prensa este lunes, el alcalde recordó que en una década la ciudad se inundó dos veces, en 2017 y en 2021, y que el próximo año se cumplen diez años de la primera.
Dijo que este año "nos estamos salvando" de las lluvias y citó a la Conagua para anticipar que 2027 será un año de sequía.
Cabrera Valencia repasó lo hecho hasta ahora. El exgobernador Francisco Domínguez Servién construyó rompepicos en la zona oriente, amplió los drenajes Zacatecas y México hacia Monte Líbano y reforzó el Benito Juárez. "Hasta ahí se quedó", dijo.
Su administración atendió la urgencia con desazolve, los puentes de San Isidro y cárcamos; en septiembre informó la limpieza de 32 kilómetros del río.
Lo que sigue pendiente está aguas arriba. "Sabemos qué hacer", afirmó el alcalde. Sostuvo que, por tratarse de obras de ingeniería, ningún gobierno futuro podrá apartarse del plan maestro pluvial.
Dentro de ese plan destacan dos bordos de la zona oriente, San Pedro y San José. Edith Álvarez Flores, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, explicó que funcionan como vasos de regulación contra inundaciones y, además, como filtros.
Están en el área hacia donde crecerá la mancha urbana, por lo que el municipio analiza recuperar alguno de ellos mediante instrumentos de desarrollo urbano.
La funcionaria añadió que también deben encauzarse los escurrimientos de esa zona, con drenes enterrados o en superficie.
El alcalde descartó prometer que no habrá más inundaciones: "No podemos decir que vamos a erradicar una inundación, pero sí mitigar los efectos de las crecidas del río".
Añadió que esas obras pluviales también favorecerán la recarga del acuífero y abrirán paso a obras de movilidad a lo largo de su trazo.
No se precisó el costo de las obras pendientes ni cuándo se ejecutarían.