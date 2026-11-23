San Juan del Río, 23 de noviembre de 2026.- La telesecundaria de Santa Bárbara la Cueva sería la única del municipio que aún no tiene techumbre, informó la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores.
La dependencia todavía confirma el dato con la autoridad educativa estatal y prevé construir esa obra el próximo año. De confirmarse, con ella todas las telesecundarias de San Juan del Río quedarían techadas.
La funcionaria precisó que la infraestructura escolar no es responsabilidad del municipio; aun así, este ha invertido 87 millones de pesos en planteles. Este año, la secretaría participó en la construcción de una primaria y levantó techumbres, canchas de usos múltiples, módulos de baños y aulas.
Entre las obras de 2026 figuran un aula cocina en Casadero, en su etapa final, y las techumbres de la telesecundaria de Cerro Gordo y del plantel 18 del COBAQ; esta última está a punto de concluir.
Mantenimiento tras la pandemia
Desde 2022, la Dirección de Obra Institucional rehabilita escuelas con personal y materiales propios: aulas, pisos, rampas, baños, impermeabilizaciones y algunos módulos nuevos.
Según Álvarez Flores, el abandono de los planteles durante la pandemia y el temor al vandalismo obligaron a concentrar los esfuerzos en mantenimiento. En cinco años suman 75 escuelas atendidas.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia dio una cifra más amplia porque incluye los apoyos de Desarrollo Social: de unas 250 escuelas en el municipio, estimó, se han atendido más de 200.
Con esos apoyos, el municipio entrega pintura, impermeabilizante y cemento, y las familias de cada escuela hacen los trabajos: bardas perimetrales, baños, pisos y loseta.