San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- Pintura, impermeabilizante y cemento: así describió el alcalde Roberto Cabrera Valencia el apoyo municipal complementario al programa federal "La Escuela es Nuestra", ante montos que consideró insuficientes para las escuelas que lo reciben.
Los recursos que llegan directamente a las escuelas —600 mil, 400 mil y 200 mil pesos, según los casos que mencionó el alcalde— no alcanzan, dijo, para resolver las obras de mantenimiento.
Ante esa carencia, el municipio complementa en un esquema que definió como necesario porque ni la Federación ni el Estado cubren la diferencia.
Cabrera Valencia atribuyó una parte del resultado a la comunidad académica: madres, padres y maestros que construyen bardas, dan mantenimiento, hacen nuevos baños e impermeabilizan y pintan las escuelas por cuenta propia, en paralelo al apoyo del ayuntamiento.
El alcalde no detalló el número de escuelas atendidas bajo este esquema ni el monto total aportado por el municipio en lo que va del año, sin embargo es un programa que ha beneficiado a mejorar y mantener la infraestructura educativa y recreativa en los centros escolares del municipio.