Pintura, cemento e impermeabilizante: el refuerzo a escuelas de San Juan del Río

Dijo que los montos del programa federal no alcanzan y que el municipio aporta pintura, impermeabilizante y cemento a las escuelas.

Trabajos de mantenimiento en una escuela de San Juan del Río
  • Padres, madres y maestros colaboran con mano de obra en escuelas del municipio, según el alcalde.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- Pintura, impermeabilizante y cemento: así describió el alcalde Roberto Cabrera Valencia el apoyo municipal complementario al programa federal "La Escuela es Nuestra", ante montos que consideró insuficientes para las escuelas que lo reciben.

Los recursos que llegan directamente a las escuelas —600 mil, 400 mil y 200 mil pesos, según los casos que mencionó el alcalde— no alcanzan, dijo, para resolver las obras de mantenimiento.

Ante esa carencia, el municipio complementa en un esquema que definió como necesario porque ni la Federación ni el Estado cubren la diferencia.

Cabrera Valencia atribuyó una parte del resultado a la comunidad académica: madres, padres y maestros que construyen bardas, dan mantenimiento, hacen nuevos baños e impermeabilizan y pintan las escuelas por cuenta propia, en paralelo al apoyo del ayuntamiento.

El alcalde no detalló el número de escuelas atendidas bajo este esquema ni el monto total aportado por el municipio en lo que va del año, sin embargo es un programa que ha beneficiado a mejorar y mantener la infraestructura educativa y recreativa en los centros escolares del municipio.

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