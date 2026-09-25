San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, llamó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho a orientar su futura carrera hacia la función pública para impulsar la recaudación municipal, a la que calificó como insuficiente frente a la de un municipio con una población similar a la del suyo.
Cabrera Valencia dijo a los estudiantes que el crecimiento urbano de San Juan del Río debe ordenarse de forma "muy cuadrada a lo legal" para elevar la recaudación, y los invitó a que, si en el futuro ocupan una responsabilidad en el ayuntamiento, impulsen esa cultura de cobro.
El presupuesto proyectado del municipio, dijo el alcalde, pasó de mil 200 a mil 700 millones de pesos en los ejercicios recientes, con una recaudación siempre por encima de lo estimado. Para este año espera acercarse a los 2 mil millones de pesos.
Cabrera Valencia adelantó que el presupuesto de egresos para el próximo ejercicio se presentará a Cabildo en diciembre, y que la cifra definitiva de recaudación de este año se conocerá a inicios de ese mes.