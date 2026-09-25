Roberto Cabrera pide impulsar recaudación en San Juan del Río

El presupuesto proyectado del municipio pasó de mil 200 a mil 700 millones de pesos; el alcalde espera acercarse a los 2 mil millones este año.

Roberto Cabrera Valencia habla sobre el presupuesto de San Juan del Río
  • Cabrera Valencia adelantó que el presupuesto de egresos 2027 se presentará a Cabildo en diciembre.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, llamó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho a orientar su futura carrera hacia la función pública para impulsar la recaudación municipal, a la que calificó como insuficiente frente a la de un municipio con una población similar a la del suyo.

Cabrera Valencia dijo a los estudiantes que el crecimiento urbano de San Juan del Río debe ordenarse de forma "muy cuadrada a lo legal" para elevar la recaudación, y los invitó a que, si en el futuro ocupan una responsabilidad en el ayuntamiento, impulsen esa cultura de cobro.

El presupuesto proyectado del municipio, dijo el alcalde, pasó de mil 200 a mil 700 millones de pesos en los ejercicios recientes, con una recaudación siempre por encima de lo estimado. Para este año espera acercarse a los 2 mil millones de pesos.

Cabrera Valencia adelantó que el presupuesto de egresos para el próximo ejercicio se presentará a Cabildo en diciembre, y que la cifra definitiva de recaudación de este año se conocerá a inicios de ese mes.

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