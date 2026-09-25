Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- 68 familias han donado órganos o tejidos de un familiar fallecido en Querétaro en lo que va de 2026, cifra que se traduce en oportunidades de vida para quienes permanecen en lista de espera de un trasplante en la entidad.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de reconocimientos al Mérito Altruista a esas familias, en una ceremonia realizada en el Hospital General, único hospital público autorizado para realizar trasplantes en Querétaro, previo al Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, que se conmemora en México el 26 de septiembre.

Reyna Espitia Montoya, paciente receptora de riñón, y José Ricardo Arias Ramírez, paciente receptor de córnea, agradecieron a nombre de los pacientes trasplantados la decisión de las familias donantes, que hizo posible la llamada que les dio una nueva oportunidad de continuar con sus vidas.

El gobernador Mauricio Kuri González saludó a integrantes de las familias reconocidas por el Mérito Altruista a las Familias de Donadores de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplantes. rotativo.com.mx

Kuri González reconoció el trabajo del personal médico y de los equipos de salud que hacen posible las donaciones y los trasplantes en el estado: "lo que hacen es dar esperanza en los momentos más complicados de la gente", dijo.

La secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, calificó el 26 de septiembre como la fecha para reconocer a las familias que, en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, decidieron donar los órganos de un ser querido.

"Su generosidad no se mide solamente en un acto, se mide en vidas que continúan, en familias que vuelven a reunirse, en personas que pueden mirar hacia el futuro", expresó.

La ceremonia se realizó en el Hospital General, único hospital público autorizado para realizar trasplantes en la entidad. rotativo.com.mx

Pérez Rendón agradeció además el respaldo del Gobernador al sector salud y llamó a fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado; ratificó que la dependencia continuará trabajando para ampliar los procesos y las capacidades de donación y trasplante, y reconoció el esfuerzo del personal de los distintos hospitales.

En representación de las familias donantes, Martha Teresa Zavala Martínez llamó a la población a incentivar la donación de órganos y tejidos, un acto que, dijo, representa una oportunidad de vida para quienes requieren un trasplante para mejorar su salud o, en algunos casos, preservarla.

Previo al pase de lista a los donadores, a cargo de la coordinadora de Trasplantes, Ana Sofía Ortiz Torres, el Gobernador colocó de manera simbólica una hoja en el Árbol de la Vida con el lema "Donar es Vida".

El gobernador Mauricio Kuri González saludó a integrantes de las familias reconocidas por el Mérito Altruista a las Familias de Donadores de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplantes. rotativo.com.mx

En México, la donación y el trasplante de órganos y tejidos forman parte de las estrategias de atención a pacientes con enfermedades crónicas y terminales, un proceso regulado por el marco jurídico sanitario que se desarrolla mediante la participación coordinada de instituciones de salud, profesionales médicos, personal de enfermería, trabajo social, psicología, autoridades sanitarias y organismos especializados.