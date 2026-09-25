Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri reinició los talleres digitales que imparte a madres y padres de familia sobre la Ley Kuri, esta vez en el Colegio Helen Parkhurst, en la zona nor-poniente de la capital.
En el ciclo escolar 2025-2026 encabezó personalmente 38 de estos talleres en escuelas primarias y secundarias de los municipios de Querétaro, Corregidora, Tequisquiapan y San Juan del Río: 13 en primarias y 19 en secundarias, la mayoría de ellas públicas, en turno matutino y vespertino.
La Ley Kuri, vigente en Querétaro desde el año pasado, continúa a la espera de su aprobación en el Senado de la República, donde Dorantes ha expuesto los resultados de su aplicación estatal ante legisladores y organismos empresariales.
Para el legislador, la columna vertebral de la educación digital son los propios padres de familia, no las instituciones.
"Nadie nos educa. Yo les digo, a ver, mi niño a los tres meses estaba en una pantalla, y hasta que yo me metí en el tema me di cuenta de que [...] lo tienes que restringir y limitar lo menos posible. Hasta los 18 meses no deberían de tener prácticamente ningún contacto con una pantalla [...] la recomendación de la OMS es de cero a 18 meses, cero contacto con pantallas, y eso, pues yo no lo sabía", explicó Dorantes.
El taller, con duración menor a 30 minutos, aborda tres riesgos concretos: la adicción a la pantalla que deriva en ansiedad y depresión; el acceso a contenidos como pornografía y violencia; y la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes caigan en redes de trata o de reclutamiento por la delincuencia organizada.
La normativa, ya analizada en foros nacionales de educación, sigue a la espera de su discusión en el Senado. Dorantes planteó que el gobierno federal comenzará a aplicar la Ley Kuri en escuelas de todo el país "en breve".
No es la primera vez que el legislador convoca a las familias queretanas a este tipo de sesiones: en enero pasado reunió a más de 300 padres de familia en la primaria Jesús Reyes Heroles de San Juan del Río para el mismo propósito.