Dorantes imparte talleres de Ley Kuri en escuelas de Querétaro

El legislador panista ha capacitado a familias de cuatro municipios mientras la iniciativa federal continúa pendiente en el Senado.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri habla con micrófono ante padres de familia durante un taller sobre la Ley Kuri en Querétaro.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri, durante uno de los talleres digitales que ha impartido para padres de familia sobre los alcances de la Ley Kuri.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri reinició los talleres digitales que imparte a madres y padres de familia sobre la Ley Kuri, esta vez en el Colegio Helen Parkhurst, en la zona nor-poniente de la capital.

En el ciclo escolar 2025-2026 encabezó personalmente 38 de estos talleres en escuelas primarias y secundarias de los municipios de Querétaro, Corregidora, Tequisquiapan y San Juan del Río: 13 en primarias y 19 en secundarias, la mayoría de ellas públicas, en turno matutino y vespertino.

La Ley Kuri, vigente en Querétaro desde el año pasado, continúa a la espera de su aprobación en el Senado de la República, donde Dorantes ha expuesto los resultados de su aplicación estatal ante legisladores y organismos empresariales.

Para el legislador, la columna vertebral de la educación digital son los propios padres de familia, no las instituciones.

"Nadie nos educa. Yo les digo, a ver, mi niño a los tres meses estaba en una pantalla, y hasta que yo me metí en el tema me di cuenta de que [...] lo tienes que restringir y limitar lo menos posible. Hasta los 18 meses no deberían de tener prácticamente ningún contacto con una pantalla [...] la recomendación de la OMS es de cero a 18 meses, cero contacto con pantallas, y eso, pues yo no lo sabía", explicó Dorantes.

El taller, con duración menor a 30 minutos, aborda tres riesgos concretos: la adicción a la pantalla que deriva en ansiedad y depresión; el acceso a contenidos como pornografía y violencia; y la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes caigan en redes de trata o de reclutamiento por la delincuencia organizada.

La normativa, ya analizada en foros nacionales de educación, sigue a la espera de su discusión en el Senado. Dorantes planteó que el gobierno federal comenzará a aplicar la Ley Kuri en escuelas de todo el país "en breve".

No es la primera vez que el legislador convoca a las familias queretanas a este tipo de sesiones: en enero pasado reunió a más de 300 padres de familia en la primaria Jesús Reyes Heroles de San Juan del Río para el mismo propósito.

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