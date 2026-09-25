Turquía, 25 de septiembre de 2026.- Zinedine Zidane dirige esta noche su primer partido oficial como seleccionador de la selección de Francia, ante Turquía en el Estadio de Kocaeli, en el arranque del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026-27.

Zidane fue anunciado el 28 de julio como sucesor de Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras 14 años al frente de Les Bleus, un ciclo que incluyó el título mundial de 2018, la final de Qatar 2022 y el cuarto lugar en el Mundial 2026. Firmó un contrato por cuatro años, hasta el Mundial de 2030.

Para su primera convocatoria, el francés llamó a 23 jugadores: 14 de ellos ya habían disputado el Mundial 2026, entre ellos Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola e Ibrahima Konaté. Cinco futbolistas debutan con la selección mayor: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf y Estéban Lepaul.

Francia comparte el Grupo A1 con Turquía, Bélgica e Italia. Tras el duelo de hoy, Les Bleus visitarán a Bélgica el 28 de septiembre y recibirán a Italia el 2 de octubre en el Estadio de Francia.