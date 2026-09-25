Nueva York, Estados Unidos, 25 de septiembre de 2026.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó este jueves de "la mayor mentira del siglo" las acusaciones de genocidio contra su país por la guerra en Gaza, en un discurso de unos 40 minutos ante la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.
Minutos antes de que tomara la palabra, representantes de decenas de países —entre ellos Sudán, Túnez, Líbano y Suiza— abandonaron la sala entre abucheos. "Si hay más cobardes morales que se quieran ir, por favor que lo hagan ahora", dijo Netanyahu antes de comenzar.
El mandatario arremetió contra Irán y afirmó que, de no haber atacado ese país, "todos estaríamos muertos". Agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que llamó una acción decisiva contra Teherán, y acusó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de antisemitismo y de distorsionar los hechos sobre Israel.
En algún punto de su intervención mostró un buscapersonas, en referencia a los que hizo estallar el servicio de inteligencia israelí contra Hezbolá en Líbano en septiembre de 2024.
Reiteró también que Cisjordania pertenece a Israel, en medio de la condena internacional a la expansión de los asentamientos en ese territorio ocupado.
Cientos de manifestantes marcharon hacia la sede de la ONU tras el discurso, con banderas palestinas y consignas contra el primer ministro israelí.
Horas antes, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se dirigió a la Asamblea mediante un mensaje grabado desde Ramala, luego de que Estados Unidos negara por segundo año consecutivo la visa a él y a otros funcionarios palestinos para asistir en persona.