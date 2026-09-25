Netanyahu llama "la mayor mentira del siglo" acusación de genocidio

El primer ministro israelí acusó a Irán, defendió la anexión de Cisjordania y rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza ante la Asamblea General.

Benjamín Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU durante su discurso del 24 de septiembre de 2026

Netanyahu calificó de "la mayor mentira del siglo" las acusaciones de genocidio contra Israel por la guerra en Gaza.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Nueva York, Estados Unidos, 25 de septiembre de 2026.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó este jueves de "la mayor mentira del siglo" las acusaciones de genocidio contra su país por la guerra en Gaza, en un discurso de unos 40 minutos ante la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

Minutos antes de que tomara la palabra, representantes de decenas de países —entre ellos Sudán, Túnez, Líbano y Suiza— abandonaron la sala entre abucheos. "Si hay más cobardes morales que se quieran ir, por favor que lo hagan ahora", dijo Netanyahu antes de comenzar.

El mandatario arremetió contra Irán y afirmó que, de no haber atacado ese país, "todos estaríamos muertos". Agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que llamó una acción decisiva contra Teherán, y acusó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de antisemitismo y de distorsionar los hechos sobre Israel.

En algún punto de su intervención mostró un buscapersonas, en referencia a los que hizo estallar el servicio de inteligencia israelí contra Hezbolá en Líbano en septiembre de 2024.

Reiteró también que Cisjordania pertenece a Israel, en medio de la condena internacional a la expansión de los asentamientos en ese territorio ocupado.

Cientos de manifestantes marcharon hacia la sede de la ONU tras el discurso, con banderas palestinas y consignas contra el primer ministro israelí.

Horas antes, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se dirigió a la Asamblea mediante un mensaje grabado desde Ramala, luego de que Estados Unidos negara por segundo año consecutivo la visa a él y a otros funcionarios palestinos para asistir en persona.

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