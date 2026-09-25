Nueva York, Estados Unidos, 25 de septiembre de 2026.- Taylor Swift estrena hoy en plataformas digitales "Patient Zero", su nuevo sencillo y el primer material musical que lanza desde su boda con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, celebrada en julio en el Madison Square Garden.

La cantante anunció el tema el martes mediante una cuenta regresiva en su sitio oficial. Como pista adicional, cambió las letras "o" de la biografía de sus redes sociales por ceros, una estrategia de anuncios que ya había usado en lanzamientos anteriores.

El sencillo llega disponible en tres ediciones coleccionables de CD —estándar, acústica y en piano—, a 3.99 dólares cada una, con preventa limitada a 24 horas o hasta agotar existencias.

"Patient Zero" es la primera pieza nueva de Swift desde su álbum "The Life of a Showgirl", lanzado en octubre de 2025, y desde su colaboración con el tema "I Knew It, I Knew You" para la banda sonora de "Toy Story 5", estrenada en junio.