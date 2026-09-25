Taylor Swift estrena hoy "Patient Zero", su primer sencillo tras su boda

La cantante lanza el tema en plataformas este viernes, su primer material desde que se casó con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, en julio.

Taylor Swift durante la promoción de su nuevo sencillo "Patient Zero"

Taylor Swift estrena hoy "Patient Zero", su primer sencillo desde su boda con Travis Kelce.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Nueva York, Estados Unidos, 25 de septiembre de 2026.- Taylor Swift estrena hoy en plataformas digitales "Patient Zero", su nuevo sencillo y el primer material musical que lanza desde su boda con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, celebrada en julio en el Madison Square Garden.

La cantante anunció el tema el martes mediante una cuenta regresiva en su sitio oficial. Como pista adicional, cambió las letras "o" de la biografía de sus redes sociales por ceros, una estrategia de anuncios que ya había usado en lanzamientos anteriores.

El sencillo llega disponible en tres ediciones coleccionables de CD —estándar, acústica y en piano—, a 3.99 dólares cada una, con preventa limitada a 24 horas o hasta agotar existencias.

"Patient Zero" es la primera pieza nueva de Swift desde su álbum "The Life of a Showgirl", lanzado en octubre de 2025, y desde su colaboración con el tema "I Knew It, I Knew You" para la banda sonora de "Toy Story 5", estrenada en junio.

espectaculos famosos musica

Reciente

Zinedine Zidane dirige a la selección de Francia en su debut oficial como seleccionador
Internacional

Zidane debuta hoy como seleccionador de Francia ante Turquía

El francés, que sustituyó a Didier Deschamps tras 14 años al frente del equipo, debuta esta noche en Kocaeli por la UEFA Nations League.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, imputado en la causa Plus Ultra
Internacional

Guardia Civil liga en Madrid al testaferro de Zapatero con la "cloaca del PSOE"

Una testigo declaró que dos hermanas de una familia madrileña alquilaron por separado las viviendas usadas por la red investigada y por el presunto testaferro del expresidente.

Juan Francisco Vera, delegado destituido de la FGR en Guanajuato, con traje oscuro y bandera de la FGR al fondo
México

FGR destituye a delegado en Guanajuato por caso de huachicol

El gobierno federal removió al delegado de la Fiscalía en el estado luego de detectar anomalías en el operativo que reportó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible.

John Kenny Moreno, exjefe de la Policía municipal de Juchitán, detenido por presunta protección a Los Cromos
Seguridad

Extienden investigación en Juchitán al exjefe de policía por Los Cromos

John Kenny Moreno, quien encabezó la Policía municipal con el alcalde detenido y con su antecesor, es señalado de proteger a integrantes de Los Cromos.