Guanajuato, 25 de septiembre de 2026.- El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera, fue destituido de su cargo tras la detección de anomalías en el operativo que reportó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible como huachicol fiscal, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El operativo ocurrió a principios de septiembre. Sin embargo, el hallazgo se dio a conocer públicamente hasta dos semanas después, coincidiendo con una visita de la presidenta Sheinbaum a Guanajuato.

La FGR investiga todavía si el combustible asegurado corresponde efectivamente a huachicol fiscal, luego de que la empresa señalada, Gas Natural del Noreste (Simsa), sostuviera que su centro de almacenamiento opera de forma lícita y regulada.

García Harfuch explicó que la fiscal general de la República y su equipo encontraron las irregularidades que motivaron la remoción del delegado.

Sheinbaum, por su parte, defendió la autonomía de las delegaciones estatales de la FGR para conducir sus propias investigaciones.

En la misma conferencia, el gobierno federal presentó cifras de seguridad: el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 18% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 12.6 a 10.3 casos, mientras el robo de vehículo se redujo 51% frente a noviembre de 2024.

